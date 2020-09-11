Сингапурские ученые разработали систему мониторинга, которую можно легко прикрепить к любой лицевой маске, чтобы отслеживать показатели здоровья пользователя, которые могут указать на Covid-19.

Датчики регистрируют температуру кожи, насыщение крови кислородом, артериальное давление и частоту сердечных сокращений — все эти параметры связаны с коронавирусом.

Такие “умные маски” можно надевать на пациентов с Covid-19 в больницах, что позволит персоналу удаленно контролировать их жизненно важные показатели, снижая риск заражения для медработников, рассказали создатели устройства.

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В Сингапуре создали “умную маску”, отслеживающую признаки Covid-19 / 3 фотографии

Сколько медработников в Украине заболели Covid-19

По состоянию на 11 сентября в Украине количество подтвержденных случаев заболевания среди медицинских работников составляет 12 605.

За минувшие сутки заразились коронавирусом еще 142 работника сферы здравоохранения.

Джерело: The Straits Times

Фото: The Straits Times