Удаленная работа разрушает зубы: три совета, как это предотвратить

С момента начала пандемии стоматологи наблюдают огромный прирост пациентов со сломанными зубами.

— За последние шесть недель я видела больше сломанных зубов, чем за предыдущие шесть лет, — рассказала New York Times стоматолог и ортодонт из Нью-Йорка Тэмми Чен.

Связь между пандемией и сломанными зубами

Во-первых, сейчас мы живем во время стресса, когда, например, владельцы бизнеса волнуются о сведении концов с концами, а родители волнуются на счет обучения детей дома и тому подобное.

Когда вы находитесь в стрессе, вы гораздо чаще двигаете челюстью. Любые движения, при которых зубы соприкасаются, значительно увеличивают риск того, что в конце концов один из них сломается.

Работа на дому может ухудшить ситуацию. Это потому, что многие из нас работают за обеденными столами, кухонными стулешницами, на диване или в кровати — то есть, в положениях, которые заставляют нас згорбитися плечами вперед, выгибая таким образом позвоночник.

— Простая истина заключается в том, что нервы на шейных и плечевых мышцах ведут в височно-нижнечелюстной сустав, соединяющий челюстную кость с черепом. Плохая осанка днем ​​может обернуться проблемой скрежета зубами ночью, — объяснила стоматолог.

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Что делать, чтобы пандемия не разрушала зубы

К счастью, есть несколько простых вещей, которые можно делать во время удаленной работы, чтобы обезопасить зубы от разрушения.

В течение дня: проверьте, соприкасаются ли зубы

Несколько раз в течение дня останавливайтесь и спрашивайте себя, соприкасаются ли ваши верхние и нижние зубы. Если да, это верный признак того, что вы наносите вред.

Нормальным состоянием должна быть расслабленная челюсть с небольшим промежутком между верхними и нижними зубами, даже когда ваш рот закрыт.

После работы: расслабьте позвоночник

Сделайте после работы упражнение “рыба”. Лягте на пол на спину, вытянув руки прямо над головой, и осторожно покачайте руками, плечами, бедрами и ступнями из стороны в сторону. Цель — расслабить и удлинить позвоночник, чтобы снять напряжение.

Сеанс йоги — еще один хороший способ вытянуть и декомпрессировать позвоночник.

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Перед сном: расслабьтесь

Стоматолог советует 20-минутную ванну с солью Эпсома перед сном. В идеале, не тратьте время перед сном на проверку электронной почты или размышления о работе.

Вы можете увеличить расслабленность перед сном при помощи некоторых медленных дыхательных упражнений, которых много в интернете. Полноценный сон может спасти ваши зубы.

Кроме того, в продаже можно найти устройство, которое следит, чтобы вы не сжимали челюсть во время сна, или днем.

Источник: Inc.