Над технологиями, которые приближают человека к бессмертию, в мире работают целые институты. Крупнейшие корпорации как Google и Amazon в эту сферу вкладывают сотни миллионов долларов.

Дальше всех, как всегда, заглянул Илон Маск. Американский изобретатель решил, что путь к бессмертию возможен через имплантацию в мозг электронного чипа. Над чем уже активно работает его компания Neuralink.

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В недалеком будущем эта технология позволит общаться с помощью мыслей, усилит способности людей и позволит перенести сознание на электронный носитель.

Еще одна технология, которая способна замедлить процессы старения — это стволовые клетки. И это не лаборатория Илона Маска где-то в США, а хранилище для необычных клеток в Киеве.

В таких условиях они могут храниться практически неограниченное время и продлить вашу жизнь за счет собственных клеток. Стволовые клетки — это строительный материал, который уже помогает лечить болезни.

В перспективе же с помощью таких клеток можно будет даже печатать новые органы на 3D принтере и заменить поломанные или изношенные.

Продление жизни путем замены органов — идея не новая. Советские лаборатории в свое время экспериментировали на животных. Все ради долголетия вождей пролетариата. Самой дерзкой оказалась попытка пересадить голову собаки.

Сейчас идея замены головы считается очень перспективной. Потому что пересадив голову, а с ней и сознание в другое, здоровое тело, можно значительно продлить жизнь.

Но настоящий прорыв в индустрии нестарения обещает генная инженерия. Уже сейчас существуют технологии, которые позволяют редактировать гены. А в перспективе — исправлять в них дефекты, которые приводят к болезням.

Также популярное глубокое криозамораживание. Правда стоит это недешево и гарантий никто не дает. Цена стартует от $40 тыс. Все в зависимости от того, сколько лет вас будут хранить в холодильнике.

Но не только миллиардеры хотят жить вечно. Президенты и диктаторы готовы на все, ради продолжения своего бытия.

Так, над долголетием экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева работает целый институт. Тамошние ученые годами разрабатывали уникальный напиток для своего вождя.

По официальной версии, он способствует усвоению макроэлементов и питательных веществ. Хотя на проект вроде бы ушли миллионы долларов.

Впоследствии представитель Лондонского музея науки заявил, что казахи разрабатывают способ программирования микробных культур в человеческом организме. Чтобы получать максимум полезных веществ из пищи.

Это якобы может изменить ход таких болезней как ожирение и диабет. Сам же Назарбаев пополнил список лидеров, которые нанимали ученых и медиков для создания так называемого эликсира бессмертия.

Своим удивительным омоложением прославился и российский президент Владимир Путин. В России существуют мощные институты и лаборатории, которые остались еще с советских времен. Они работали над продолжением жизни генсеков СССР, а их разработки до сих пор под грифом секретно.

Виктор Янукович также пытался омолодиться. Весь комплекс Межигорье, где он жил, создавался для комфорта и вечной жизни, вспоминает бывший руководитель его предвыборного штаба Тарас Чорновил. Там проверяли все что ел, пил и даже чем дышал Янукович.

Был даже свой отдельный СПА-комплекс с полным погружением в удовольствие. Десятки кабинетов, оборудованных по последнему слову техники. Омолаживаться Янукович любил и в специальной тайской комнате.

Если сейчас на технологии так называемого бессмертия в мире тратят около $2 млрд, то за пять лет специалисты прогнозируют в десять раз большие расходы. Похоже, что на пути к вечной жизни богачей уже не остановить.

Импланты для трансляции музыки

Компания Neuralink разрабатывает мозговые импланты, которые будут транслировать музыку прямо в мозг. Это станет возможным благодаря специальных чипов.

Такая технология избавит от необходимости носить наушники для прослушивания музыки.

В компании отметили, что трансляция музыки будет не единственной функцией устройства. Мозговые чипы будут иметь возможность помочь избавиться от шизофрении и деменции.