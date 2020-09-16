Вакцина от коронавируса в США может быть готова в течение нескольких недель.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала ABC.

Он не уточнил, вакцина какой компании будет зарегистрирована первой.

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— Благодаря мне, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ускорит процедуру регистрации препарата, — добавил Трамп.

Вакцина от коронавируса

Фармакологическая компания AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины от коронавируса из-за побочной реакции одного из добровольцев.

Сейчас вакцина компании AstraZeneca является одной из трех, что находятся на третьей стадии испытаний. В тестировании принимают участие 30 тыс. американцев.

Источник: АВС