Вакцина от коронавируса в США может быть готова в течение нескольких недель.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала ABC.
Он не уточнил, вакцина какой компании будет зарегистрирована первой.
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— Благодаря мне, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ускорит процедуру регистрации препарата, — добавил Трамп.
Вакцина от коронавируса
Фармакологическая компания AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины от коронавируса из-за побочной реакции одного из добровольцев.
Сейчас вакцина компании AstraZeneca является одной из трех, что находятся на третьей стадии испытаний. В тестировании принимают участие 30 тыс. американцев.
Источник: АВС