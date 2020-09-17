В Украине будут использовать новую вакцину от гриппа, которая должна появится в аптеках страны уже через неделю.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

Новые вакцины от гриппа делают иностранные производители — Нидерланды, Корея, Бельгия.

Читайте: Ляшко перечислил города, где больше всего госпитализированы больных с Covid-19

Стоимость их заместитель главы Минздрава не уточнил.

— Государство намерено вакцинировать некоторые группы риска за свой счет, — заявил он.

Вакцина от коронавируса

Украина готова к массовому производству вакцины против коронавируса.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, какие группы населения первыми получат препарат в рамках инициативы COVAX. В списке граждан — сотрудники медицинской и образовательной сфер.