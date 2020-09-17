В Украине будут использовать новую вакцину от гриппа, которая должна появится в аптеках страны уже через неделю.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.
Новые вакцины от гриппа делают иностранные производители — Нидерланды, Корея, Бельгия.
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Стоимость их заместитель главы Минздрава не уточнил.
— Государство намерено вакцинировать некоторые группы риска за свой счет, — заявил он.
Вакцина от коронавируса
Украина готова к массовому производству вакцины против коронавируса.
Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, какие группы населения первыми получат препарат в рамках инициативы COVAX. В списке граждан — сотрудники медицинской и образовательной сфер.