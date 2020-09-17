Как правильно бегать — 4 совета

Бег помогает привести тело в форму и сбросить лишний вес.

Чтобы достичь максимального результата, нужно делать это правильно.

Как правильно бегать — четыре совета от Минздрава

Следите за осанкой

Старайтесь не сутулиться. Во время бега расправьте плечи, отведите их назад и расслабьте. Также держите голову и шею прямо — смотрите вперед, а не под ноги.

Важно, чтобы мышцы спины, шеи, плеч и лица были расслабленными.

Расслабьте руки и согните под прямым углом

Не напрягает руки во время бега — это дополнительная нагрузка на спину и плечи. Однако не перестарайтесь — руки не должны болтаться хаотично.

Правильная позиция — руки согнуты под прямым углом, движутся вперед и назад, а не поперек тела. Движения руками вперед-назад помогают во время бега.

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Наклоните корпус вперед и старайтесь бежать небольшими шагами

Корпус можно немного наклонить вперед — это поможет зафиксировать положение бедер. Так вы снизить риск боли в спине и бедрах, уменьшите нагрузку на пятки.

Ноги должны быть чуть согнутыми в коленях. При этом не поднимайте колени слишком высоко — они должны быть направлены вперед, а не вверх.

Избегайте нагрузки только на пятку или переднюю часть стопы. Самый безопасный способ бега — это нагрузка на середину стопы.

Старайтесь делать маленькие легкие шаги, ведь во время пробежки движения должны быть легкими и спокойными. Независимо от вашего веса, во время бега не должно возникать громких звуков, когда ноги касаются покрытия.

Дышите правильно

Независимо от того, дышите вы носом или ртом, нужно делать глубокие ритмичные вдохи и выдохи. Старайтесь делать один вдох-выдох каждые два шага, можно постепенно увеличивать интервал.

Как научиться бегать

Многие мечтают привести свое тело в отличную форму.

Поможет в этом бег.

Ранее Факты ICTV писали, как научиться бегать за четыре недели.