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Факты / Lifestyle / Здоровье

Как правильно бегать — 4 совета

Бег помогает привести тело в форму и сбросить лишний вес.

Чтобы достичь максимального результата, нужно делать это правильно.

Как правильно бегать — четыре совета от Минздрава

  • Следите за осанкой

Старайтесь не сутулиться. Во время бега расправьте плечи, отведите их назад и расслабьте. Также держите голову и шею прямо — смотрите вперед, а не под ноги.

Важно, чтобы мышцы спины, шеи, плеч и лица были расслабленными.

  • Расслабьте руки и согните под прямым углом

Не напрягает руки во время бега — это дополнительная нагрузка на спину и плечи. Однако не перестарайтесь — руки не должны болтаться хаотично.

Правильная позиция — руки согнуты под прямым углом, движутся вперед и назад, а не поперек тела. Движения руками вперед-назад помогают во время бега.

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Біг

  • Наклоните корпус вперед и старайтесь бежать небольшими шагами

Корпус можно немного наклонить вперед — это поможет зафиксировать положение бедер. Так вы снизить риск боли в спине и бедрах, уменьшите нагрузку на пятки.

Ноги должны быть чуть согнутыми в коленях. При этом не поднимайте колени слишком высоко — они должны быть направлены вперед, а не вверх.

Избегайте нагрузки только на пятку или переднюю часть стопы. Самый безопасный способ бега — это нагрузка на середину стопы.

Старайтесь делать маленькие легкие шаги, ведь во время пробежки движения должны быть легкими и спокойными. Независимо от вашего веса, во время бега не должно возникать громких звуков, когда ноги касаются покрытия.

  • Дышите правильно

Независимо от того, дышите вы носом или ртом, нужно делать глубокие ритмичные вдохи и выдохи. Старайтесь делать один вдох-выдох каждые два шага, можно постепенно увеличивать интервал.

Как научиться бегать

Многие мечтают привести свое тело в отличную форму.

Поможет в этом бег.

Ранее Факты ICTV писали, как научиться бегать за четыре недели.

Источник: Минздрав

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