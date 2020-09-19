4,5-килограммовую опухоль удалили врачи из Феофании

В клинической больнице Феофания провели уникальную операцию. Врачи удалили из грудной клетки пациентки опухоль весом 4,5 кг.

Прооперировали 66-летнюю Татьяну Выгонскую с Хмельницкой области. Женщина узнала об опухоли в легких три года назад, но из-за нехватки средств отказывалась от лечения.

В мае Татьяна Выгонская почувствовала сильную одышку и слабость, поэтому была вынуждена обратиться за медицинской помощью. В Хмельницкой областной больнице ей поставили диагноз — солитарная фиброзная опухоль правого гемиторакса.



















Врачи Феофании удалили женщине 4,5-килограммовую опухоль — подробности уникальной операции / 5 фотографий

Новообразования зажало правое легкое и давило на левое легкое и сердце. Из-за размера опухоли женщину отказались оперировать в Хмельницком.

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Местные врачи отправили Выгонскую к хирургу Виталию Соколову в Киеве. Он осмотрел женщину и согласился оперировать.

12-часовая операция прошла в начале сентября. В ней участвовало более 30 специалистов. Ее стоимость, с учетом использованной аппаратуры, препаратов и донорской крови, составляет около 1 млн грн.

При удалении опухоли использовался аппарат искусственного кровообращения ЭКМО.

— Таких операций в мире делается не очень много. У пациентки дважды останавливалось сердце. Один набор для поддержания для ЭКМО стоит 100 тыс. грн, а стоимость аппарата — 6,5 млн грн. Успешные ЭКМО делаются в кардиохирургии. А применение у пациентки с опухолью в легких — впервые в Украине, — рассказал главный врач Феофании Игорь Семенов.

Почти неделю после операции состояние женщины было тяжелое — пять дней ее поддерживал аппарат ЭКМО. Сейчас пациентка самостоятельно дышит и уже выходила на улицу.

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