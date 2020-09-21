PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Не игнорируйте свою грудь: почему важно делать самодиагностику молочных желез

Женщинам говорят, что ходить к гинекологу на прием нужно раз в полгода. Это правильная и первоочередная забота о здоровье, так же как и со стоматологами. Однако обследование у маммолога почему-то не относят к обязательным. А забота о молочных железах должна стоять на одной ступени с походом к гинекологу.

Почему важно делать обследование у маммолога? Своевременное выявление проблем поможет избежать тяжелых болезней. А самообследование — это профилактика.

Боль и дискомфорт — не всегда симптомы заболевания

Стоит принять во внимание, что перед началом месячного цикла женщина может испытывать болезненные ощущения в груди. Возникает дискомфорт, который можно спутать с серьезной проблемой. В этом случае потребуется нормализация функции молочной железы, но не с помощью хирургического вмешательства. Боль может возникать из-за:

  • гормонального дисбаланса;
  • неправильного питания;
  • вредных привычек;
  • хронического стресса.

Факт дискомфорта требует внимания и обращения к маммологу. Он может посоветовать определенные средства для улучшения работы молочной железы. Например, Эпигалин Брест. Это растительное средство способствует восстановлению гормонального баланса, уменьшает повышенную чувствительность и боль, устраняет набухание в груди.

Читайте: Как сделать антисептик в домашних условиях — рецепт ВОЗ

Когда лучше проводить самообследование

Процедуру лучше делать с определенной периодичностью на 6-12 день менструального цикла. Женщинам в период менопаузы нужно обследовать грудь ежемесячно в один и тот же день. Чаще не стоит, так как изменения могут быть незначительными, чтобы их заметить. Относитесь к процедуре, как к нормальному процессу, без негативных мыслей. Ведь большинство новообразований в груди являются доброкачественными.

Но исключать факт, что некоторые женщины находятся в группе риска возникновения проблем с молочными железами, не стоит. Самодиагностику необходимо проводить женщинам, у которых:

  • нет детей;
  • рождение первого ребенка произошло в возрасте старше 30 лет;
  • было много абортов;
  • рано началась менструация;
  • поздно наступила менопауза;
  • есть генетическая предрасположенность к онкологическим заболеваниям груди;
  • в питании преобладает высококалорийная пища;
  • существует необходимость принимать гормональные препараты или противозачаточные.

Как проводить самообследование изображено на картинке ниже.

самообстеження молочних залоз

Помните, что наше тело несимметричное, поэтому легкая, почти незаметная асимметрия — это нормально. Если изменения в форме, подъеме и наклоне груди состоялись на ваших глазах за несколько месяцев обзора — это повод обратиться к врачу. Не игнорируйте здоровье молочных желез. Самообследование — правильное и ответственное отношение к здоровью, которое должно стать привычкой.

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх