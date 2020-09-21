Не игнорируйте свою грудь: почему важно делать самодиагностику молочных желез

Женщинам говорят, что ходить к гинекологу на прием нужно раз в полгода. Это правильная и первоочередная забота о здоровье, так же как и со стоматологами. Однако обследование у маммолога почему-то не относят к обязательным. А забота о молочных железах должна стоять на одной ступени с походом к гинекологу.

Почему важно делать обследование у маммолога? Своевременное выявление проблем поможет избежать тяжелых болезней. А самообследование — это профилактика.

Боль и дискомфорт — не всегда симптомы заболевания

Стоит принять во внимание, что перед началом месячного цикла женщина может испытывать болезненные ощущения в груди. Возникает дискомфорт, который можно спутать с серьезной проблемой. В этом случае потребуется нормализация функции молочной железы, но не с помощью хирургического вмешательства. Боль может возникать из-за:

гормонального дисбаланса;

неправильного питания;

вредных привычек;

хронического стресса.

Факт дискомфорта требует внимания и обращения к маммологу. Он может посоветовать определенные средства для улучшения работы молочной железы. Например, Эпигалин Брест. Это растительное средство способствует восстановлению гормонального баланса, уменьшает повышенную чувствительность и боль, устраняет набухание в груди.

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Когда лучше проводить самообследование

Процедуру лучше делать с определенной периодичностью на 6-12 день менструального цикла. Женщинам в период менопаузы нужно обследовать грудь ежемесячно в один и тот же день. Чаще не стоит, так как изменения могут быть незначительными, чтобы их заметить. Относитесь к процедуре, как к нормальному процессу, без негативных мыслей. Ведь большинство новообразований в груди являются доброкачественными.

Но исключать факт, что некоторые женщины находятся в группе риска возникновения проблем с молочными железами, не стоит. Самодиагностику необходимо проводить женщинам, у которых:

нет детей;

рождение первого ребенка произошло в возрасте старше 30 лет;

было много абортов;

рано началась менструация;

поздно наступила менопауза;

есть генетическая предрасположенность к онкологическим заболеваниям груди;

в питании преобладает высококалорийная пища;

существует необходимость принимать гормональные препараты или противозачаточные.

Как проводить самообследование изображено на картинке ниже.

Помните, что наше тело несимметричное, поэтому легкая, почти незаметная асимметрия — это нормально. Если изменения в форме, подъеме и наклоне груди состоялись на ваших глазах за несколько месяцев обзора — это повод обратиться к врачу. Не игнорируйте здоровье молочных желез. Самообследование — правильное и ответственное отношение к здоровью, которое должно стать привычкой.