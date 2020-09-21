Осень – отличное время, чтобы заняться собой. В этот период организм как никогда требует особых стараний по уходу за собой. Косметолог по уходу за лицом и телом Анна Машковская дала простые, но эффективные рекомендации, как не поправиться осенью.

— Мы метеозависимы, и как бы нам не хотелось, но длительность светового дня и солнце на небе влияют на наше настроение. В осеннюю пору не стоит поднимать себе настроение с помощью новой порции мороженого или шоколада, нельзя заедать уныние и хандру. Сладости и выпечка — мнимые энергетики для нашего организма, — рассказывает специалист.

По ее словам, организму в осенний период нужны овощи и немного фруктов.

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— С фруктами необходимо быть осторожнее, ведь фруктозой перенасытиться очень легко, — отмечает Анна.

Также косметолог рассказывает, что вернувшись из отпуска необходимо продолжать помнить о себе.

— Можно записаться на танцы, вспомнить о любимом хобби. Когда человек занят, ему меньше хочется отвлекаться на ненужный для организма прием пищи, — добавляет Анна.

По ее словам, осенью необходимо посещать косметолога.

— Осень — прекрасная пора для различных косметологических процедур, как для лица, так и тела. Можно записаться на любимый массаж, аппаратную методику или курс уходов по телу. Первые результаты нас мотивируют для дальнейшего поддержания себя в форме, время будет проведено приятно и с пользой, — отмечает Анна.

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