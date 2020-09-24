Когда в Украине резко возрастет заболеваемость Covid-19 — прогноз Комаровского

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в середине октября 2020 года.

Об этом заявил врач Евгений Комаровский во время прямого эфира на своем YouTube-канале.

— Я не сомневаюсь, что резкий рост заболеваний коронавирусом произойдет, скорее всего, с середины октября. Однако, это произойдет не из-за игнорирования мер предосторожности, а потому что мы, традиционно, сквозняка боимся больше, чем коронавируса, — заявил Комаровский.

По его словам, у государств нет возможности загнать своих граждан под строгий карантин.

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— Я считаю, что все усилия государства должны быть направленны на максимальную поддержку системы здравоохранения. Прекратить вливать деньги во все проекты, которые могут подождать, — отметил Евгений Комаровский.

Он добавил, что сейчас необходимо проводить курсы для медсестер и санитаров, повышать квалификацию врачей, строить и переоборудовать здания, налаживать производство кислородных аппаратов, запасаться необходимыми лекарствами, а также поддерживать медработников, которые, рискуя жизнью, борятся с коронавирусом.

Вторая волна коронавируса

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса, о чем свидетельствует количество больных, которое ежедневно превышает 3 тыс.

Однако глава государства заверил, как только в Украине стабилизируется ситуация с заболеваемостью, обязательно снова откроют границы для иностранных граждан.