Пока российская вакцина от коронавируса не пройдет третью фазу испытаний, то ее эффективность под вопросом.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский во время прямого эфира на своем YouTube-канале.

— Многие меня спрашивают о российской вакцине. Я не утверждаю плохая это вакцина или хорошая. С высокой степенью вероятности она может быть хорошей, но это вакцина, которая не прошла третью фазу клинических испытаний, — заявил Комаровский.

По его словам, третий этап необходим во время разработки вакцины, так как именно благодаря ему можно установить ее эффективность.

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Комаровский подчеркнул, что только после всех необходимых следований и официальной регистрации вакцины он сможет ее рекомендовать людям.

— Пока я не могу вам ответить нужно вакцинировать или нет, так как это кот в мешке. Может это самый ласковый кот, но нам это еще предстоит выяснить, — отметил Евгений Комаровский.

Российская вакцина против Covid-19

8 сентября появилась информация, что российская вакцина против коронавируса, о разработке и утверждении которой стало известно еще в начале августа, появится в регионах Российской Федерации в ближайшее время, конкретные сроки не называются.

Вещество, разработанное исследовательским центром им. Гамалеи, получило разрешение на выпуск.

В то же время вакцинирование граждан страны будет проводиться добровольно.