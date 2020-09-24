Ученые установили температурные условия, при которых Covid-19 перестает быть опасным

Институт физики США представил результаты последнего коронавирусного исследования, в котором установлены температурные условия, при которых вирус перестает быть активным.

Это высокая температура и низкая влажность воздуха.

— Это приводит к высокой скорости испарения капель, которые выделяются при кашле или просто во время разговора, и это значительно снижает жизнеспособность вируса.

Ученые объясняют, что в течение лета коронавирус активно распространялся и в таких температурных условиях — речь идет о густонаселенных городах и мегаполисах.

Однако сюда добавляется еще один важный фактор — скорость ветра.

Институт физики США предупредил, что вторая волна пандемии коронавируса осенью и зимой станет вполне возможной.

Низкая температура, высокая влажность и порывистый ветер лишь повысят шансы вируса.

Польша создала первое в мире лекарство от Covid-19

Фармацевтическая компания Biomed Lublin создала первое в мире лекарство от коронавируса, в состав которого входит плазма людей, переболевших Covid-19, то есть антитела, убивающие вирус.

Следующим этапом станет прохождение клинических испытаний.

Если препарат докажет свою эффективность, первыми его получат поляки.

Источник: Eurek Alert