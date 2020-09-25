Метеозависимость: почему с изменением климата станет больше погодозависимых людей

В мире в связи с изменением климата стало больше людей, страдающих от метеорологической зависимости.
Метеозависимость — это изменение самочувствия человека, связанное с изменениями погодных условий.
Погодная чувствительность свойственна всем без исключения людям. И действительно — кто не спит, когда за окном идет дождь? В то же время в солнечную погоду настроение улучшается как бы само собой.
Однако в случае, когда перемены погоды вызывают у человека серьезный дискомфорт и неприятные ощущения, когда организм ослабевает и появляется гиперчувствительность, можно говорить о метеорологической зависимости.
— Метеозависимость связана с погодными условиями, которые резко меняются. Организм человека не успевает адаптироваться. Большинство людей “чувствуют” погоду, когда идет резкое похолодание, — объяснила профессор, доктор физико-математических наук, начальник отдела климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.
30% людей зависят от погоды
Некоторые исследования говорят о том, что около 30% людей действительно зависят от погоды.
Часто погодная зависимость связана с состоянием здоровья человека. Например, среди тех, у кого нет сердечно-сосудистых патологий, около 5-10% метеозависимых. Но среди гипертоников метеозависимы около 50%.
Некоторые люди с метеозависимостью могут проявлять признаки гипотонии.
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Симптомы метеозависимости
В дни, когда резко меняется погода, у людей происходит обострение мигрени, артрита, рассеянного склероза.
Симптомы метеозависимости могут быть разными:
- раздражительность;
- усталость;
- слабость, сонливость;
- внезапные падения артериального давления;
- головокружение и головная боль;
- боль в мышцах;
- носовое кровотечение;
- боль в сердце;
- обострение хронических заболеваний и др.
Изменение климата ухудшило ситуацию
Глобальное потепление и чрезвычайная неустойчивость температурного режима негативно влияет на самочувствие людей, страдающих от метеозависимости, рассказала Мартазинова.
— Сейчас наблюдается очень частая смена погодных условий – каждую неделю меняется погода. Это значит, что будет больше людей, страдающих от изменения погодных условий, потому что перепады погоды становятся более контрастными. Раньше люди были более выносливыми, закаленными, — сказала Мартазинова.
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Что поможет, когда стало плохо из-за погоды
В мире еще не придумали универсальные лекарства, которые помогут справиться с симптомами метеозависимости, ведь они у всех разные.
В то же время может помочь отдых, легкий массаж рук и сон.
Также рекомендуют обратиться к врачу с просьбой выписать лечебные травяные чаи.