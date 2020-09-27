Пожирает мозг: в США обнаружили смертельный микроб в городском водопроводе

В штате Техас в городе Лейк-Джексон (США) в городском водопроводе обнаружили смертельный микроб, который поедает мозг. В частности, амеба Naegleria fowleri может вызвать инфекцию, которая обычно приводит к смертельным последствиям.

В городах Лейк-Джексон, Фрипорт, Энглтон, Бразория, Ричвуд, Ойстер-Крик, Клют и Розенберг 25 сентября даже запрещали использовать воду для любых целей, кроме смыва туалетов. Но на следующий день запрет отменили, оставив его только в Лейк-Джексоне.

Местные власти уже заявили, что воду дезинфицируют, однако перед употреблением ее нужно кипятить.

В то же время врачи предупредили, что дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой особенно уязвимы. Кроме того, в начале сентября от инфицирования Naegleria fowleri умер шестилетний мальчик.

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Сейчас систему водоснабжения промывают, чтобы провести повторные тестирования и убедиться, что вода безопасна для использования.

Амеба Naegleria fowleri есть в пресной воде во всем мире. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что микроб обычно попадает в организм человека через нос в мозг, когда он плавает или ныряет в теплых пресноводных местах.

Люди, инфицированные Naegleria fowleri, чувствуют жар, тошноту и рвоту, а также головные боли. Большинство больных умирает в течение недели.

Недавно в Китае обнаружили опасный тип вируса SFTS Virus, который передается через укус клеща. У больных фиксируют лихорадку, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.