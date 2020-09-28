Правильное питание осенью: 5 советов для укрепления иммунитета

Осенью организм истощается из-за нехватки питательных веществ и отсутствие солнца, поэтому читайте рекомендации, которые помогут оставаться здоровым и разнообразить осеннее питания.

Правильное питание осенью

Поддерживайте водный баланс организма.

Кажется, что осенью не так хочется пить, как летом. Но, даже если не чувствуете жажды, питьевой режим необходимо соблюдать, чтобы преодолеть хроническую усталость, стресс и улучшить работу мозга.

Употреблять сезонные овощи и фрукты.

Тыкву, яблоки, груши, виноград, баклажаны, сладкий перец, различные виды капусты, корень петрушки, сельдерея, морковь — источники витаминов и микроэлементов, которые подготовят организм к сезонным изменениям.

Ограничьте употребление сладкого (сахара).

Даже если вы не ставите перед собой цель сбросить несколько лишних килограмм, помните, что простой сахар может стать причиной различных заболеваний.

ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Ешьте мед, фрукты и сухофрукты, делайте смузи на основе банана, запекайте яблоки с творогом и тыкву с корицей и орехами.

Ограничьте употребление жирной и тяжелой пищи.

Отдайте предпочтение продуктам, где больше полезных жиров: авокадо, оливковое масло, орехи и красная рыба. Полноценное питание поможет оставаться сытым в течение долгого времени и сохранять хорошую физическую форму.

Добавляйте специи и пряности в горячие напитки.

До согревающих относят имбирь, кардамон, мускатный орех, корицу, лавровый лист, гвоздику, перец красный и черный, шафран, куркуму, тмин. Для приятного аромата добавляйте частицы фруктов, а подсластить напиток можно сладкой настойкой шиповника или медом.

Источник: Центр общественного здоровья