У женщин с возрастом не исчезает желание заниматься сексом — ученые

Ученые из университета Питтсбург опровергли миф, что у женщин с возрастом пропадает желание заниматься сексом. Этот вопрос ученые исследовали 15 лет. Все это время они наблюдали за более 3 200 женщинами.

— Около четверти женщин считают секс очень важным, независимо от возраста. Исследование показало, что значительное количество женщин высоко ценят секс, даже когда они становятся старше, и в этом нет ничего удивительного, — заявила доктор Холли Томас.

Она утверждает, что это исследование поможет медикам, поскольку ранее именно возраст называли причиной снижения сексуального желания у женщин.

28% женщин заявили, что в среднем возрасте секс для них менее важен, однако около 27% уверяют, что секс остается очень важным даже в 40, 50 и 60 лет.

— В целом люди, которые здоровы и находятся в хороших отношениях с партнером, остаются сексуальными и сексуально активными, независимо от возраста, — пояснила директор Центра женского здоровья.

Ученые отметили, что ранее исследования показывали связь между снижением сексуальности и возрастом, ведь во время исследований сравнивали желание женщины в разные десятилетия жизни. В новом исследовании использовали другой тип анализа, который позволил исследователям проследить траекторию желание женщины с течением времени.

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Женщин, которые остаются сексуально активными, описали так: они образованные, редко страдают от депрессии и в среднем возрасте получают больше удовольствия от секса, чем раньше.

Также это зависит от социально-экономических факторов. Например, образованные женщины могут иметь более высокий доход и чувствовать себя более стабильно в жизни.

— Поэтому у них больше свободного времени и возможностей, чтобы сделать секс приоритетом, потому что они не беспокоятся о других вещах, — отметили исследователи из Питтсбурга.

Наблюдение выявило еще один фактор, который важен в сексуальной активности, — раса и этническая принадлежность. Например, афроамериканские женщины чаще говорили, что секс важен для них в среднем возрасте, тогда как китайские и японские женщины оценивали секс в среднем возрасте как неважный.

Холли Томас добавила, что отношение к сексу больше зависит от социокультурных факторов, чем от биологических.

Препятствия на пути к женскому оргазму

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