Какие витамины нужны для укрепления волос и в каких продуктах они содержатся, читайте в материале Фактов ICTV.

Со временем волосы могут терять свою привлекательность и здоровый вид.

Этому есть разные причины:

плохая экология или другие внешние факторы;

проблемы со здоровьем;

плохой уход;

постоянное окрашивание;

недостаток витаминов;

несбалансированное питание и потеря водного баланса;

наследственность;

депрессия;

ведение вредного образа жизни.

Одними из важнейших компонентов здоровых волос являются витамины. Именно их недостаток может привести к выпадению, сечению, плохому росту, сухости и тусклости волос.

Какие витамины необходимы для укрепления волос?

Витамин А, В2, В3, В5, В6, B7, В9, Е, С, D3 и другие.

В каких продуктах есть эти витамины для волос?

Витамин А

Он укрепляет волосы, стимулирует их рост и защищает от внешних факторов. Витамин А находится в следующих продуктах:

моркови;

сливочном масле;

жирных видах сыра;

миндале;

яичных желтках;

печени.

Витамин B2

Он отвечает за увлажнение волос — предотвращает сухость, а также регулирует концентрацию жира у корней волос, в соответствии внешний вид остается на более долгий срок свежим. Витамин B2 находится в следующих продуктах:

молочных (молоко, творог, сметана и т.п.);

хлебобулочных изделиях;

мясе;

печени.

Витамин В3

Этот витамин укрепляет естественный пигмент волос и предотвращает раннюю седину. Витамин B2 заходится в следующих продуктах:

рыбе;

печени;

говядине;

цельных зернах.

Витамин В5

Обеспечивает красоту не только волос, но и кожи и ногтей. Благодаря витамину В5 волосы становятся густыми и блестящими. Он есть в:

печени;

молоке;

яйце;

орехах;

помидорах.

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Витамин В6

Если вас беспокоит перхоть и общее состояние кожи головы, то идеально подойдет витамин В6. Он находится в:

свином мясе;

рыбе;

яйцах;

печени;

картофеле;

сое;

капусте;

грецких орехах и фундуке;

моркови;

помидорах;

клубнике;

цитрусовых.

Витамин B7

Этот витамин хорошо подойдет людям, страдающим от экземы и выпадении волос. Он находится в:

миндале;

брокколи;

яйцах;

рыбе;

семенах подсолнечника.

Витамин В9

Стимулирует рост волос и находится в:

пивных дрожжах;

рыбе;

овощах;

твердом и мягком сыре.

Витамин E

Укрепляет, предотвращает выпадение волос, нормализует работу сальных желез и делает волосы мягкими. Он содержится в:

в сливочном и растительном масле;

томатах;

шпинате;

петрушке.

Витамин С

Укрепляет иммунную систему, необходим для роста волос и улучшает их общее состояние. Находится в:

апельсине, лимоне, клубнике, киви и грейпфруте;

брокколи;

шпинате;

цветной капусте;

петрушке.

Витамины D и D3

Постоянное употребление этих витаминов поможет улучшить не только волосы, но и зрение и общее состояние кожи. Они находятся в:

молоке;

грибах;

колбасе из натурального мяса;

печени трески;

сыре;

рыбе.

Для чего нужны витамины и какие из них нужно принимать для укрепления иммунитета, расскажут Факты ICTV.