Какие витамины нужны для укрепления волос и в каких продуктах они содержатся, читайте в материале Фактов ICTV.
Со временем волосы могут терять свою привлекательность и здоровый вид.
Этому есть разные причины:
- плохая экология или другие внешние факторы;
- проблемы со здоровьем;
- плохой уход;
- постоянное окрашивание;
- недостаток витаминов;
- несбалансированное питание и потеря водного баланса;
- наследственность;
- депрессия;
- ведение вредного образа жизни.
Одними из важнейших компонентов здоровых волос являются витамины. Именно их недостаток может привести к выпадению, сечению, плохому росту, сухости и тусклости волос.
Какие витамины необходимы для укрепления волос?
Витамин А, В2, В3, В5, В6, B7, В9, Е, С, D3 и другие.
В каких продуктах есть эти витамины для волос?
Витамин А
Он укрепляет волосы, стимулирует их рост и защищает от внешних факторов. Витамин А находится в следующих продуктах:
- моркови;
- сливочном масле;
- жирных видах сыра;
- миндале;
- яичных желтках;
- печени.
Витамин B2
Он отвечает за увлажнение волос — предотвращает сухость, а также регулирует концентрацию жира у корней волос, в соответствии внешний вид остается на более долгий срок свежим. Витамин B2 находится в следующих продуктах:
- молочных (молоко, творог, сметана и т.п.);
- хлебобулочных изделиях;
- мясе;
- печени.
Витамин В3
Этот витамин укрепляет естественный пигмент волос и предотвращает раннюю седину. Витамин B2 заходится в следующих продуктах:
- рыбе;
- печени;
- говядине;
- цельных зернах.
Витамин В5
Обеспечивает красоту не только волос, но и кожи и ногтей. Благодаря витамину В5 волосы становятся густыми и блестящими. Он есть в:
- печени;
- молоке;
- яйце;
- орехах;
- помидорах.
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Витамин В6
Если вас беспокоит перхоть и общее состояние кожи головы, то идеально подойдет витамин В6. Он находится в:
- свином мясе;
- рыбе;
- яйцах;
- печени;
- картофеле;
- сое;
- капусте;
- грецких орехах и фундуке;
- моркови;
- помидорах;
- клубнике;
- цитрусовых.
Витамин B7
Этот витамин хорошо подойдет людям, страдающим от экземы и выпадении волос. Он находится в:
- миндале;
- брокколи;
- яйцах;
- рыбе;
- семенах подсолнечника.
Витамин В9
Стимулирует рост волос и находится в:
- пивных дрожжах;
- рыбе;
- овощах;
- твердом и мягком сыре.
Витамин E
Укрепляет, предотвращает выпадение волос, нормализует работу сальных желез и делает волосы мягкими. Он содержится в:
- в сливочном и растительном масле;
- томатах;
- шпинате;
- петрушке.
Витамин С
Укрепляет иммунную систему, необходим для роста волос и улучшает их общее состояние. Находится в:
- апельсине, лимоне, клубнике, киви и грейпфруте;
- брокколи;
- шпинате;
- цветной капусте;
- петрушке.
Витамины D и D3
Постоянное употребление этих витаминов поможет улучшить не только волосы, но и зрение и общее состояние кожи. Они находятся в:
- молоке;
- грибах;
- колбасе из натурального мяса;
- печени трески;
- сыре;
- рыбе.
Для чего нужны витамины и какие из них нужно принимать для укрепления иммунитета, расскажут Факты ICTV.