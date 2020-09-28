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Факты / Lifestyle

Витамины для укрепления волос: какие продукты нужно есть

Какие витамины нужны для укрепления волос и в каких продуктах они содержатся, читайте в материале Фактов ICTV.

Со временем волосы могут терять свою привлекательность и здоровый вид.

Этому есть разные причины:

  • плохая экология или другие внешние факторы;
  • проблемы со здоровьем;
  • плохой уход;
  • постоянное окрашивание;
  • недостаток витаминов;
  • несбалансированное питание и потеря водного баланса;
  • наследственность;
  • депрессия;
  • ведение вредного образа жизни.

Одними из важнейших компонентов здоровых волос являются витамины. Именно их недостаток может привести к выпадению, сечению, плохому росту, сухости и тусклости волос.

Какие витамины необходимы для укрепления волос?

Витамин А, В2, В3, В5, В6, B7, В9, Е, С, D3 и другие.

В каких продуктах есть эти витамины для волос?

Витамин А

Он укрепляет волосы, стимулирует их рост и защищает от внешних факторов. Витамин А находится в следующих продуктах:

  • моркови;
  • сливочном масле;
  • жирных видах сыра;
  • миндале;
  • яичных желтках;
  • печени.

Витамин B2

Он отвечает за увлажнение волос — предотвращает сухость, а также регулирует концентрацию жира у корней волос, в соответствии внешний вид остается на более долгий срок свежим. Витамин B2 находится в следующих продуктах:

  • молочных (молоко, творог, сметана и т.п.);
  • хлебобулочных изделиях;
  • мясе;
  • печени.

Витамин В3

Этот витамин укрепляет естественный пигмент волос и предотвращает раннюю седину. Витамин B2 заходится в следующих продуктах:

  • рыбе;
  • печени;
  • говядине;
  • цельных зернах.

Витамин В5

Обеспечивает красоту не только волос, но и кожи и ногтей. Благодаря витамину В5 волосы становятся густыми и блестящими. Он есть в:

  • печени;
  • молоке;
  • яйце;
  • орехах;
  • помидорах.

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Витамин В6

Если вас беспокоит перхоть и общее состояние кожи головы, то идеально подойдет витамин В6. Он  находится в:

  • свином мясе;
  • рыбе;
  • яйцах;
  • печени;
  • картофеле;
  • сое;
  • капусте;
  • грецких орехах и фундуке;
  • моркови;
  • помидорах;
  • клубнике;
  • цитрусовых.

Витамин B7

Этот витамин хорошо подойдет людям, страдающим от экземы и выпадении волос. Он находится в:

  • миндале;
  • брокколи;
  • яйцах;
  • рыбе;
  • семенах подсолнечника.

Витамин В9

Стимулирует рост волос и находится в:

  • пивных дрожжах;
  • рыбе;
  • овощах;
  • твердом и мягком сыре.

Витамин E

Укрепляет, предотвращает выпадение волос, нормализует работу сальных желез и делает волосы мягкими. Он содержится в:

  • в сливочном и растительном масле;
  • томатах;
  • шпинате;
  • петрушке.

Витамин С

Укрепляет иммунную систему, необходим для роста волос  и улучшает их общее состояние. Находится в:

  • апельсине, лимоне, клубнике, киви и грейпфруте;
  • брокколи;
  • шпинате;
  • цветной капусте;
  • петрушке.

Витамины D и D3

Постоянное употребление этих витаминов поможет улучшить не только волосы, но и зрение и общее состояние кожи. Они находятся в:

  • молоке;
  • грибах;
  • колбасе из натурального мяса;
  • печени трески;
  • сыре;
  • рыбе.

Для чего нужны витамины и какие из них нужно принимать для укрепления иммунитета, расскажут Факты ICTV.

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