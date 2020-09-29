Мир постепенно начнет возвращаться к нормальной жизни после пандемии коронавируса весной 2021 года, считает врач-вирусолог Алла Мироненко.

Также, по ее словам, Covid-19 станет обычным респираторным вирусом, как и грипп.

Мироненко отметила, что позитивную роль в этом сыграет ношение масок и соблюдение дистанции.

Читайте: 2 млн за неделю: ВОЗ сообщила о рекорде новых случаев Covid-19

– Этот вирус станет обычным респираторным возбудителем, каких мы знаем около 200. С этим будут сталкиваться дети, а взрослые не будут болеть, – сказала врач.

По ее мнению, без вакцины мир сможет победить коронавирус, если переболеет 80% населения.

По состоянию на 29 сентября коронавирус в мире подтвердили у 33 549 873 человек, а за последние сутки заболели более 400 тыс.

Жертвами Covid-19 стали уже 1 006 379 пациентов, при этом выздоровели 24 878 124 больных.

Однако в ВОЗ считают, что реальное количество смертей от коронавируса больше, чем свидетельствует официальная статистика.