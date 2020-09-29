Правильное питание: бюджетные продукты

Какие бюджетные продукты подходят для правильного питания – читайте в материале Фактов ICTV.

1. Гречка

Гречка – это фаворит правильного питания и многих диет. Эта крупа содержит огромное количества белка (4 г на 100 г), клетчатки, а также витаминов группы B, E и К. Чтобы гречка хорошо усваивалась, ее необходимо употреблять с жирами. Эта крупа прекрасно сочетается с молоком или кефиром.

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2. Нут

Нут или турецкий горох – это основной продукт ближневосточной кухни. Благодаря повышенному содержанию белка нут можно использовать в веганских диетах как полноценный заменитель мяса. В нем мало жиров (6–7 г на 100 г), поэтому он точно не навредит фигуре.

3. Яйца

Яйца – это источник полезного белка (13 г на 100 г), который превосходит по свойствам белок в мясе птицы или рыбы. Куриные и перепелиные яйца помимо протеинов содержат мощные антиоксиданты – селен, лютеин, холин. Эти вещества благотворно влияют на зрение и нервную систему. Умеренное употребление (не более 1–2 шт в день) такого продукта блокирует выработку вредного холестерина.

4. Овсянка

О пользе овсянки можно говорить долго: правильное питание практически не обходится без этого продукта. Это отличный источник клетчатки, сложных углеводов и антиоксидантов. В одной порции каши содержатся все необходимы организму микроэлементы: калий, магний, кальций, фосфор, железо, йод, цинк. Овсянка полезна людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и всем, кто следит за своим весом.

5. Темный хлеб

Ржаной, черный, серый хлеб содержит магний и железо. Этот продукт повышает гемоглобин, улучшает функцию кроветворения и предотвращает развитие новообразований. Согласно исследованиям, люди, которые употребляют темный хлеб, в три раза реже болеют сахарным диабетом.

6. Пшено

Безглютеновая крупа, которая есть во всех уголках земного шара. Она богата белком, пищевыми волокнами, минералами и витаминами. Сбалансированный и гармоничный состав способствует нормализации уровня глюкозы в крови, очищению организма от токсинов, восстановлению кишечной микрофлоры, профилактике сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, а также похудению.

7. Кефир

Кисломолочный продукт, который могут употреблять в пищу даже люди с молочной непереносимостью. Он превращает лактозу в молочную кислоту, которая легко усваивается организмом. В кефире также содержится много витаминов, холина и бета-каротина.

8. Творог

Творог – это ценный источник кальция и протеина. Он содержит аминокислоты, витамины А, B, E, P. Продукт обязательно нужно употреблять после физических нагрузок и тяжелых тренировок в спортзале для восстановления организма. Диетологи советуют отдавать предпочтение продукту с жирностью не меньше 5%, так как обезжиренный творог содержит гораздо меньше полезных веществ.

9. Куриная грудка

Белое мясо – диетический продукт, который содержит 23,6 г белка на 100 г. Его ценят спортсмены и приверженцы здорового питания за низкую калорийность (101 ккал на 100 г), пониженное содержание жиров и практически отсутствие углеводов. Еще один плюс – куриная грудка в отличие от красного мяса, не провоцирует появление новообразований.

Правильное питание поддерживает организм в тонусе, улучшает иммунитет и снижает вероятность многих заболеваний. Советы, как сделать ваш рацион более полезным и здоровым – читайте в материале Фактов ICTV.