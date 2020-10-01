Когда вакцина против Covid-19 появится в Украине — прогноз ВОЗ

Вакцина от коронавируса может появиться в Украине во второй половине 2021 года.

Ее будут использовать для уязвимых групп населения, заявил в интервью Супильному руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

ВОЗ в настоящее время контролирует разработку 200 экспериментальных вакцин, которые находятся на разной стадии исследований и испытаний.

Из них уже 8 вакцин находятся в третьей фазе клинических испытаний, и еще однин препарат на подходе.

— Мы имеем 9 вакцин, которые до конца декабря 2020 года должна показать результаты, которые мы сможем начать изучать. Если все будет получаться очень хорошо, то вакцина в Украине может быть в наличии во второй половине 2021 года для людей с уязвимых групп населения, — сказал Хабихт.

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Сейчас в программу ВОЗ по производству и распространению вакцины, привлечено 156 экономических структур и она должна охватить 2/3 населения планеты. Украина получит вакцину в рамках программы COVAX.

Хабихт отметил, что сейчас в мире не существует ни одного препарата, которым можно было вылечить коронавирус.

Вакцина против коронавируса

Владимир Зеленский в интервью китайскому изданию Синьхуа заявил, что Украина заинтересована в дальнейшей координации с Китаем усилий в борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

Особую важность приобретает вопрос обеспечения наших граждан качественной вакциной.

Источник: Суспільне