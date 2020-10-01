1 октября в мире отмечают Всемирный день вегетарианства. В этот день Факты ICTV рассказывают о главных мифах относительно вегетарианцев и несколько причин попробовать такой рацион питания.

Мифы о вегетарианстве

Вегетарианцы — слабые физически люди.

Многие ошибочно думают, что потребление мяса является залогом силы и физической выносливости. Однако, именно вегетарианцы выносливее, чем мясоеды. Дело в том, что они не истощают свой организм огромными затратами энергии, необходимой для удаления из организма так называемых мясных токсинов.

Недостаток белка.

Именно здоровый растительный рацион (овощи, фрукты, семена), а также полноценная замена животного белка растительным (бобовые, соевые продукты, орехи) способствуют уменьшению риска появления многих заболеваний.

Правильная компенсация белка несет пользу для организма, а не вред.

Развитие железодефицитной анемии.

Железо содержится не только в мясе, молочной продукции и яйцах, но и в апельсинах, арахисе, баклажанах, изюме, инжире, кабачках, капусте, клубнике, клюкве, крупах, луке, мандаринах, малине и многих других продуктах.

Однако, для нормального усвоения железа из растительной пищи продукты, обогащенные железом, стоит потреблять вместе с продуктами, которые богаты витамином С (содержится в лимоне, зеленые, шиповнике).

Вегетарианство вредит здоровью.

Согласно мировой статистике здравоохранения, в тех странах, где уровень потребления мяса наибольший, наблюдается высокий уровень заболеваемости раком, а также, сердечные болезни.

После алкоголизма, курения и наркомании, само потребление мяса является основной причиной смертности во многих развитых странах, поскольку организм не может справиться с чрезмерным количеством животных жиров, а также, холестерином.

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Все дело в том, что животных, выращенных для дальнейшей продажи, откармливают путем добавления в корм различных транквилизаторов, гормонов и антибиотиков, которые впоследствии вместе с мясом животных поступают в организм человека, отравляя его.

Почему стоит попробовать жизнь без мяса

Более стройное тело.

Вегетарианская диета помогает бороться с лишним весом, так как растительная пища содержит меньше калорий и жиров.

Такой рацион даже при значительном объеме потребляемых продуктов имеет невысокую энергетическую ценность и обусловливает чувство насыщения, что позволяет не набирать лишних килограммов.

Улучшенный обмен веществ.

Вегетарианские диеты содержат большое количество растительной клетчатки, которая стимулирует перистальтику кишечника и способствует регулярному его опорожнение при хронических атонических запорах. Растительная пища положительно влияет на микрофлору кишечника.

Овощи и фрукты выводят из организма шлаки и токсины, активизируют защитные силы организма, нормализуют обмен веществ.

Улучшение здоровья.

Вегетарианцы почти не страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, диабета. Овощи содержат в большом количестве фитонциды — вещества, которые губительно действуют на болезнетворные бактерии и подавляют процессы гниения в кишечнике. Овощная пища предупреждает развитие атеросклероза.

Долголетия.

Растительная пища содержит много полезных углеводов, которые являются хорошим источником энергии для организма. Поэтому вегетарианцы энергичные и среди них больше долгожителей.

Кто из известных знаменитостей придерживается вегетарианства, читайте в материале Фактов ICTV.