Удаление аппендикса может уйти в прошлое, 70% людей помогают антибиотики — исследование

Операция по удалению аппендикса может уйти в прошлое после того, как исследование показало, что антибиотики почти столь же эффективны, как и операция.

Врачи разделили 1 500 пациентов, которые внезапно заболели аппендицитом, из-за которого орган отекает и начинает болеть, на две группы.

Половина добровольцев проходила курс антибиотиков, тогда как у остальных орган удалялся при помощи обычной операции.

По результатам исследования Университета Вашингтона, более 70% пациентов, принимавших антибиотики, избежали операции в течение следующих трех месяцев.

В то же время пациенты обеих групп сообщали об одинаковых показателях выздоровления через месяц после лечения.

Результаты свидетельствуют, что тысяч операций можно было бы избежать, если бы врачи сначала полагались на антибиотики.

Ученые отмечают в своей работе, что антибиотики могут стать более стандартными для лечения аппендицита в условиях запрета на плановые операции из-за Covid-19.

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Коронавирус в Украине: сделают ли операцию на аппендиксе

Медицинские учреждения могут ограничивать плановую госпитализацию и операции для пациентов в населенных пунктах, попавших в оранжевую зону.

Несмотря на этот запрет, в исключения Минздрава вошли неотложные операции, в частности, по удалению аппендикса.

Впрочем, окончательное решение о проведении той или иной операции принимает врач.