В 4 часа утра 24 октября Украина перейдет на зимнее время.

Чтобы ускорить адаптацию к новым биоритмам, стоит две недели контролировать свой рацион.

Что же нельзя делать до и после перевода времени:

Врачи рекомендуют исключить алкоголь. Этанол негативно влияет на центральную нервную систему, нарушая, в частности, сон. В результате мозг не расслабляется, утром одолевает усталость, а адаптационные процессы усложняются.

Нельзя есть копченую колбасу и бекон. При новом режиме питания вашему организму будет сложнее переваривать пищу. Потому перекус копченостями усложнит его работу и может привести к диарее и метеоризму.

Не употребляйте жареные блюда. Картофель-фри, крылышки в кляре, стейки содержат канцероген – окисленный жир, и для ЖКТ такая нагрузка может стать также непосильной.

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Как подготовить организм к переводу времени

Принимайте утром контрастный душ.

Ежедневно употребляйте 200 мл йогурта или кефира, поскольку кисломолочные продукты помогут пищеварению, поддерживая баланс полезной микрофлоры.

Перед сном делайте гимнастику.

Переход Украины на зимнее время

Переводить часы на зимнее время в Украине будут в 4.00 ночь с 24 на 25 октября, с субботы на воскресенье.

Крутить стрелки часов нужно на час назад. Это означает, что поспать можно будет на час дольше.