Мышечные и головные боли, головокружение, изменение психического состояния, потеря вкуса и запаха – такие неврологические симптомы испытывали более 80% госпитализированных пациентов с коронавирусом, или четверо из пяти.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Northwestern Medicine, проведенного с 5 марта по 6 апреля и опубликованного накануне.
Среди них ученые называют и энцефалопатию, которая характеризуется измененной психической функцией – от легкой спутанности сознания до комы.
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Проанализировав данные 509 пациентов с Covid-19, исследователи пришли к выводу, что 32% из них страдали энцефалопатией хотя бы в течение некоторого времени в течение болезни.
При этом такие симптомы чаще проявлялись у мужчин.
Ученые также планируют проанализировать долгосрочные неврологические эффекты коронавируса на пациентах с энцефалопатией после выписки из больницы, а также на тех, кто лечится дома.
Ученые установили условия, при каких условиях Covid-19 перестает быть опасным — это высокая температура и низкая влажность воздуха.
В таких условиях быстро испаряется влага, которая выделяется при кашле или просто во время разговора, что значительно снижает жизнеспособность вируса.
Источник: onlinelibrary