Приложения для похудения – топ-5 лучших

Сбросить лишний вес и оздоровить организм можно, если придерживаться правильного рационального питания и регулярно тренироваться.

Лучшие приложения для похудения и тренировок дома – в материале Фактов ICTV.

1. Счетчик калорий от FatSecret.

Одно из самых популярных мобильных приложений для похудения с интуитивно понятным интерфейсом. Оно подсчитывает не только калории, но и потребление жиров, белков, углеводов, а также клетчатки, натрия, холестерина и сахара. Среди других важных преимуществ – огромный перечень продуктов и готовых блюд, и подсчет статистики за текущий день, текущую и прошлую неделю.

Чтобы приложение корректно показывало количество потребляемой энергии, можно выбрать один из режимов активности.

Читайте: Норма воды и лучшие фрукты: топ-7 мифов о правильном питании

2. Счетчик калорий MyFitnessPal

Еще одно популярное приложение с удобным функционалом. Оно подсчитывает калории и полезные вещества. В базе, которая постоянно обновляется, содержится около 6 млн продуктов, поэтому MyFitnessPal удобно использовать туристам, которые регулярно путешествуют в другие страны, и людям, которые предпочитают экзотическую пищу. Привычные нам продукты, безусловно, тоже есть в базе, поэтому пользователям нет необходимости вносить данные вручную.

3. Seven – 7 минутные тренировки. Упражнения для дома

Seven – это ваш персональный тренер в смартфоне. Бесплатная версия приложения содержит круговые тренировки, для которых не нужен специальный инвентарь. Длительность одного круга – семь минут. По желанию, можно увеличить время занятия до часа. Платная версия Seven содержит еще больше опций. Например, можно создавать свои программы тренировок в зависимости от целей.

Приложение удобно даже для бюджетных смартфонов. Упражнения показаны схематически на рисунках, поэтому Seven не занимает много места и не перегружает память.

4. Дневник тренировок – GymApp: упражнения и программы

Около 140 готовых программ тренировок на все группы мышц. Есть возможность составить авторские программы с указанием техники выполнения и фотографиями. Приложение сохраняет историю занятий и формирует статистику, чтобы вы могли без труда вспомнить, когда и какую группу мышц тренировали, сколько калорий затратили.

5. Lifesum: планировщик питания и простые рецепты

Удобное приложение для похудения, которое не просто считает калории, но и составляет меню в зависимости от выбранного плана. Можно выбрать – худеть быстро или постепенно (по щадящему методу). Lifesum предлагает не только меню на день из полезных, привычных нам продуктов, но и указывает оптимальный размер порции и учитывает потребление жидкости. Такая опция помогает не переедать и ускоряет сброс веса.

В основе похудения и оздоровления организма – правильное питание. Многим людям сложно сразу отказаться от вредной, жирной, сладкой пищи, поэтому к здоровому рациону нужно привыкать постепенно. Проверенные советы, как начать правильно питаться – в материале Фактов ICTV.