Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения

Более 80% информации мы воспринимаем визуально, поэтому зрение определяет качество жизни. Компьютеры и смартфоны, книги, вождение авто и другие привычные нам вещи перегружают глаза. Чтобы не допустить ухудшения зрения, необходимо сбалансированно питаться, спать не меньше 8–9 часов в сутки и выполнять специальные упражнения.

Эффективная и очень простая гимнастика для восстановления зрения – в материале Фактов ICTV.

Когда и как делать гимнастику для глаз?

Гимнастику для глаз и улучшения зрения нужно делать регулярно два–три раза в день. Оптимальное время – перед едой или после интенсивной зрительной нагрузки, например, после длительной работы за компьютером. Освещение в помещении должно быть не слишком ярким и комфортным для глаз.

Польза упражнений состоит в том, что они:

расслабляют глазные мышцы и приводят их в нормальное состояние;

увлажняют слизистую глаз;

снимают дискомфорт, чувство сухости и покраснения.

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Предложенный комплекс упражнений нужно выполнять поочередно. Важно, чтобы во время гимнастики не было боли, дискомфорта, рези и других неприятных ощущений.

Гимнастику можно выполнять при разных нарушениях зрения. Есть всего два противопоказания – отслойка сетчатки и первые шесть месяцев после любых хирургических вмешательств на глаза.

Упражнение 1. Вверх–вниз–вправо–влево

Сядьте прямо и с максимально большой амплитудой посмотрите вверх–вниз (4 раза). Затем быстро поморгайте в течение 5–10 секунд. Посмотрите вправо–влево (4 раза). Снова поморгайте. Сделайте так 8–16 подходов.

Упражнение 2. Диагонали

Посмотрите вправо–вверх и влево–вниз (4–8 раз). Поморгайте. Затем посмотрите влево–вверх и вправо–вниз (4–8 раз). Поморгайте.

Упражнение 3. Прямоугольник

Нарисуйте глазами прямоугольник (1–2 раза). Поморгайте. Повторите упражнение в обратную сторону. Снова поморгайте. Сделайте еще несколько подходов.

Упражнение 4. Круг

Медленно очертите глазами 3–4 круга по часовой стрелке, а затем – 3–4 круга – против часовой стрелки. Сделайте так два–три подхода. В конце снова поморгайте в течение 10–15 секунд.

Упражнение 5. Змейка

Отведите глаза вправо в сторону и нарисуйте змейку в левую сторону (вверх–вниз–верх–вниз–вверх–вниз). Повторите упражнение слева направо. Поморгайте. Сделайте так несколько подходов.

Упражнение 6. Расслабление

Гимнастику для улучшения зрения нужно завершить приятным расслабляющим упражнением. Потрите ладони, пока не почувствуете в них тепло. Закройте глаза и положите на них ладони. Посидите в таком положении несколько минут, глубоко и равномерно дыша. Затем медленно уберите руки и откройте глаза, быстро моргая.

Для поддержания хорошего зрения важен здоровый сбалансированный рацион. Чтобы питаться полезной едой, не обязательно тратить много денег. 9 бюджетных продуктов, которые подходят для правильного питания – в материале Фактов ICTV.