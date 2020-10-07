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Мыло не поможет: ученые установили, сколько дней Covid-19 может жить на коже

Опасный вирус Covid-19 может жить на коже человека вчетверо дольше, чем вирус гриппа.

Такие результаты исследования представили японские ученые из медуниверситета Киото.

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Мыло не поможет: ученые установили, сколько дней Covid-19 может жить на коже

Сравнивая коронавирус и вирус гриппа А, сначала их образцы были смешаны с клетками кожи человека.

Результат удивил — вирус гриппа живет на коже лишь 1,8 часа, а вот Covid-19 — до 9 часов.

После этого ученые заменили кожу образцами дыхательных путей человека — в таких условиях вирус гриппа живет на коже всего 1,7 часа, а коронавирус — до 11 часов.

Эксперимент закончился полной инактивацией всех вирусов с помощью дезинфицирующего средства для рук с 80% спирта всего за 15 секунд.

Такие выводы показывают, что для защиты от Covid-19 обычного гигиенического мыла для рук может оказаться не достаточно.

Коллеги японских исследователей одобрили такое исследование: это может предотвратить возникновение второй или третьей волны пандемии коронавируса.

Covid-19 серьезно поражает мозг — Университет Хопкинса

О том, что коронавирус может поражать клетки мозга, первыми рассказали исследователи из Университета Джона Хопкинса.

Для эксперимента они использовали мини-мозг из стволовых клеток человека.

Специалисты университета по инфекционным заболеваниям добавили доли коронавируса в мини-мозг и обнаружили доказательство того, что клетки заражаются патогеном и размножаются.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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