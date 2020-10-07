Мыло не поможет: ученые установили, сколько дней Covid-19 может жить на коже

Опасный вирус Covid-19 может жить на коже человека вчетверо дольше, чем вирус гриппа.
Такие результаты исследования представили японские ученые из медуниверситета Киото.
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Сравнивая коронавирус и вирус гриппа А, сначала их образцы были смешаны с клетками кожи человека.
Результат удивил — вирус гриппа живет на коже лишь 1,8 часа, а вот Covid-19 — до 9 часов.
После этого ученые заменили кожу образцами дыхательных путей человека — в таких условиях вирус гриппа живет на коже всего 1,7 часа, а коронавирус — до 11 часов.
Эксперимент закончился полной инактивацией всех вирусов с помощью дезинфицирующего средства для рук с 80% спирта всего за 15 секунд.
Такие выводы показывают, что для защиты от Covid-19 обычного гигиенического мыла для рук может оказаться не достаточно.
Коллеги японских исследователей одобрили такое исследование: это может предотвратить возникновение второй или третьей волны пандемии коронавируса.
Covid-19 серьезно поражает мозг — Университет Хопкинса
О том, что коронавирус может поражать клетки мозга, первыми рассказали исследователи из Университета Джона Хопкинса.
Для эксперимента они использовали мини-мозг из стволовых клеток человека.
Специалисты университета по инфекционным заболеваниям добавили доли коронавируса в мини-мозг и обнаружили доказательство того, что клетки заражаются патогеном и размножаются.