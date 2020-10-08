PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Распространяют коронавирус только 10-20% больных — ВОЗ

Только 10-20% больных коронавирусом потенциально опасны для здоровых людей. С ними связано 80% всех новых случаев заражения Covid-19.

Об этом заявила на брифинге ВОЗ врач Мария Ван Керкхове.

По ее словам, не все больные передают инфекцию.

Читайте: Смертность от Covid-19 выше, чем официальная статистика — ВОЗ

Врач также назвала потенциально опасные места для заражения — это тюрьмы, ночные клубы и т. п., где наблюдается скопление людей.

Новые тесты на Covid-19

В конце сентября в ВОЗ заявили о создании нового эффективного экспресс-теста на наличие коронавируса.

Он сможет выявить Covid-19 в течение 15-30 минут, а его цена составит $5 или 142 грн за один экземпляр.

Планируется закупить 120 млн таких экспресс-тестов для стран с низким и средним уровнем доходов.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка