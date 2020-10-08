Только 10-20% больных коронавирусом потенциально опасны для здоровых людей. С ними связано 80% всех новых случаев заражения Covid-19.

Об этом заявила на брифинге ВОЗ врач Мария Ван Керкхове.

По ее словам, не все больные передают инфекцию.

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Врач также назвала потенциально опасные места для заражения — это тюрьмы, ночные клубы и т. п., где наблюдается скопление людей.

Новые тесты на Covid-19

В конце сентября в ВОЗ заявили о создании нового эффективного экспресс-теста на наличие коронавируса.

Он сможет выявить Covid-19 в течение 15-30 минут, а его цена составит $5 или 142 грн за один экземпляр.

Планируется закупить 120 млн таких экспресс-тестов для стран с низким и средним уровнем доходов.