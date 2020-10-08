Директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины академик Сергей Комиссаренко назвал витамин, который снижает риск заражения коронавирусом.

По его словам, витамин D снижает риск инфицироваться коронавирусом и легче перенести болезнь в случае заражения. У большинства пациентов, погибших от Covid-19, был дефицит этого витамина.

Читайте: В Украине в больницах более 20 тыс. больных Covid-19

— Активный витамин D. Сначала в Австралии, а затем и в других странах провели анализ содержания витамина D в организмах людей, которые выздоровели, а также умерших от коронавируса. Оказалось, что у людей, умерших от этой болезни, был существенный дефицит витамина D, — отметил Комиссаренко.

Сергей Комиссаренко сообщил, что этот витамин содержится в лососе, сельди, сардин, коровьем молоке и яичных желтках. Кроме этого, D3 можно приобрести в аптеках. Суточная доза этого препарата должна составлять от двух до четырех международных единиц.

Витамин D3 рекомендован для предотвращения рахита у младенцев, сейчас его начали выписывать взрослым для помощи при остеопорозе, остеохондрозе, а также для профилактики широкого спектра инфекционных заболеваний.

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что из-за распространения коронавируса Украины на сегодня не может пойти по пути европейских стран и ввести полный локдаун.

По его словам, сейчас страна должна обеспечить базовую функцию — оказать медицинскую помощь. Сейчас нужно найти баланс между экономикой и карантинными ограничениями.