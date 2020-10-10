День психического здоровья: интервью с психиатром

Всемирный день психического здоровья в 2020 году отмечают 10 октября. Праздник призван обратить внимание на проблемы выявления и лечения психических болезней, а также популяризацию профилактики этих заболеваний.

О том, какие проблемы в Украине с психическим здоровьем населения, а также о последствиях из-за отказа от лечения Фактам ICTV рассказала врач-психиатр, нарколог Екатерина Кравчук.

— Как вы оцениваете уровень психического здоровья украинцев?

— Украина входит в перечень стран с высокими показателями суицида и депрессий. Проблемы с психическим здоровьем в стране тесно связаны с бедностью, безработицей, ощущением опасности и длительного стресса. В стране 80% детей и молодежи не получают адекватной помощи. В поле зрения психиатров попадают только 10% всех больных. Люди крайне неохотно обращаются к специалистам за помощью, украинцы не привыкли заботиться о своем психическом здоровье. Поэтому просветительство в области психиатрии очень важно для улучшения уровня ментального здоровья.

— Почему в Украине люди редко обращаются к психиатрам и принимают их помощь?

— Каждый человек в течение жизни может иметь признаки депрессии, тревожного расстройства, фобий, посттравматического стрессового расстройства, психоза. Проблема распространения психических расстройств кроется в общественной стигме, которая становится препятствием обращению за помощью.

Стигма — стереотипные представления о болезни, больных, психиатрию.

Прийти на прием к психиатру — это признать себя “неполноценным” (самостигматизация). И это не обязательно о диагнозе. Достаточно объяснить механизмы возникновения симптома, его нейрохимию — и его можно устранить.

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Страх быть отвергнутым и осужденным останавливает многих поинтересоваться, что с ними происходит. Человеку свойственно бояться неизвестного: поставят на учет, сделают больным, поставят диагноз. Поэтому обращаются поздно.

Здесь важно понять, что большинство расстройств — это такая адаптация организма, творческое приспособление для выживания. И если симптомы или болезнь портят отношения в семье, на работе, то задача врача — улучшить качество жизни в сферах, которые важны для пациента.

О сахарном диабете и гипертонии привыкли говорить, а о психических нарушениях — обычно стыдно, всегда эта тема остается в тени. Если мы будем больше говорить о депрессии, ОКР, фобии, ПТСР, биполярном расстройстве, деменции, шизофрении — люди будут иметь представление и знать, когда следует обращаться.

— С какими проблемами приходится сталкиваться врачам-психиатрам в украинской медицинской системе?

— Отсутствие полноценной реабилитации психически больных для максимальной социализации. Стигматизация пациентов, психиатров, психических болезней. Запустение больниц, недостаточное финансирование психиатрического звена оказания помощи. Невозможность обеспечить качественное лечение у 50% пациентов из-за социальных факторов.

— Какие простые изменения в поведении родного или близкого человека могут вызвать беспокойство?

— Отсутствие критики к своему состоянию, потеря интереса к деятельности, которая ранее дарила радость, внезапная замкнутость, отгораживание, подавленное настроение более трех недель, резкое изменение поведения. Также есть ряд соматических симптомов: беспричинные одышка, сердцебиение, запоры, боли в животе, бессонница.

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Кроме того, возможна частая смена настроения. Поведение человека может не соответствовать ситуации: трагедия вызывает веселье, замечание влечет насилие. Бывают периоды чрезмерной активности, веселья, которые сменяются апатией, депрессией.

— Могут ли простые симптомы, на которые часто люди не обращают внимания, быть предвестниками серьезного заболевания?

— Если у человека есть один интенсивный симптом или несколько малой интенсивности, и они нарушают ту или иную сферу жизни — стоит обратить внимание и консультироваться со специалистами.

Не обращать внимание на симптом можно по нескольким причинам:

когда человек достаточно хорошо социализируется с симптомом;

нежелание брать ответственность за свое здоровье и качество жизни;

тяжелое психическое расстройство, когда критика к своему состоянию отсутствует.

Так, часто депрессия скрывается за масками: запоры, повышенный аппетит и сонливость, употребление алкоголя или других психотропных веществ. Но симптомы — не болезнь. Болезнь — это совокупность симптомов и дисфункция в определенной сфере.

— Стоит ли заставлять близких посещать врача, если возникают беспокойства? Как правильно объяснить человеку, что ему необходима помощь психиатра?

— Психиатрическая помощь — добровольная. Принудительная помощь предоставляется лицам в случаях:

агрессивных действий человека в отношении себя или окружающих, которые угрожают жизни;

отсутствие возможности удовлетворить потребности на уровне своей жизнедеятельности (отказ от пищи, воды из-за психоза);

потеря навыков самообслуживания во время деменции.

В других случаях без принуждения нужно объяснить близкому человеку, что за него волнуются, привести реальные факты изменения поведения без осуждения, критики, пренебрежения, вместе с тем не втягиваться эмоционально, проявлять решительность в действиях.

Какие были в вашей практике случаи, когда не своевременное обращение к врачу стало роковым?

— Завершенный суицид вследствие несвоевременного обнаружения тяжелой депрессии у женщины 40 лет, пациентка не обращалась за помощью. Совершение преступления пациентом с шизофренией вследствие отсутствия лечения из-за легкомысленного отношения.

— Как пациент может понять, что перед ним психиатр-профессионал?

— Обычно мы доверяем рекомендациям знакомых, друзей. Это нормально, потому что хотим чувствовать себя в безопасности, с профессионалом! А в психиатрии особенно важно довериться врачу. Доброжелательность, внимательность, соблюдение Закона о психиатрической помощи, который регулирует правовые нормы предоставления помощи, умение диагностировать расстройство и подобрать лечение, направить к другим специалистам (мультидисциплинарный подход) — все это является залогом бережного отношения к психике каждого человека.

Если это консультация у психолога или психотерапевта можно задать вопрос: по каким методом психотерапии этот специалист работает? Где он учился? Является психотерапевт членом соответствующей профессиональной ассоциации? Какая доказательная база того или иного метода? Какие риски? Со сколькими пациентами работал и с какими результатами?

— Как психиатрические заболевания могут влиять на организм человека и как игнорирование лечения может навредить?

— Представим, что психика — это дерево: с корнями, стволом, кроной. Как влияет на дерево засуха, вредители, ураган, пестициды? Если вовремя не полить или удобрить, то будут ли плоды? Долго проживет это дерево?

Ответственность каждого человека — заботиться о своем “дереве”. Психические заболевания неразрывно связаны со всеми сферами жизни: отношениями с родными, социальной активностью, достижениями, развитием, соматическим здоровьем.

Если человек думает, что само пройдет, или просто закрывает глаза на “вредителей”, он рискует упасть в пропасть, из которой уже нет выхода — чем раньше обратится за помощью, тем быстрее можно помочь и не допустить необратимые процессы.

Евгения Шапоренко