Ученые назвали новые нетипичные симптомы, в виде которых может проявляться коронавирус. В частности, людям советуют обращать внимание на боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах.

К такому выводу они пришли после исследования, которое показало, что лишь каждый пятый житель Великобритании выбирает самоизоляцию.

Однако новые признаки заболевания коронавирусом не планируют добавлять в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), чтобы не допустить перегрузки мест, в которых проходят тестирование.

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Также ученые выяснили, что женщины более склонны заражаться коронавирусом, поскольку чаще выполняют работу по дому и подвергаются воздействию микробов от других членов семьи.

Накануне украинцы также начали жаловаться на другие симптомы коронавируса. В частности, ближе к осени в больницу начали поступать больные, у которых фиксировались признаки респираторных инфекций: першение в горле, насморк, иногда температура.

Источник: Daily Mail