PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Советуют обращать внимание на ноги: ученые назвали новые симптомы Covid-19

Ученые назвали новые нетипичные симптомы, в виде которых может проявляться коронавирус. В частности, людям советуют обращать внимание на боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах.

К такому выводу они пришли после исследования, которое показало, что лишь каждый пятый житель Великобритании выбирает самоизоляцию.

Однако новые признаки заболевания коронавирусом не планируют добавлять в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), чтобы не допустить перегрузки мест, в которых проходят тестирование.

Читайте: Ляшко назвал два специфических симптома коронавируса

Также ученые выяснили, что женщины более склонны заражаться коронавирусом, поскольку чаще выполняют работу по дому и подвергаются воздействию микробов от других членов семьи.

Накануне украинцы также начали жаловаться на другие симптомы коронавируса. В частности, ближе к осени в больницу начали поступать больные, у которых фиксировались признаки респираторных инфекций: першение в горле, насморк, иногда температура.

Источник: Daily Mail

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх