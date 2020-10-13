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Факты / Lifestyle

Переход на зимнее время: что нельзя делать до и после перевода часов

В 4 часа утра 24 октября Украина перейдет на зимнее время.

Чтобы ускорить адаптацию к новым биоритмам, стоит две недели контролировать свой рацион.

Что же нельзя делать до и после перевода времени:

  • Врачи рекомендуют исключить алкоголь. Этанол негативно влияет на центральную нервную систему, нарушая, в частности, сон. В результате мозг не расслабляется, утром одолевает усталость, а адаптационные процессы усложняются.
  • Нельзя есть копченую колбасу и бекон. При новом режиме питания вашему организму будет сложнее переваривать пищу. Потому перекус копченостями усложнит его работу и может привести к диарее и метеоризму.
  • Не употребляйте жареные блюда. Картофель-фри, крылышки в кляре, стейки содержат канцероген – окисленный жир, и для ЖКТ такая нагрузка может стать также непосильной.

Читайте: Как перевод часов на зимнее время влияет на здоровье

Как подготовить организм к переводу времени

  • Принимайте утром контрастный душ.
  • Ежедневно употребляйте 200 мл йогурта или кефира, поскольку кисломолочные продукты помогут пищеварению, поддерживая баланс полезной микрофлоры.
  • Перед сном делайте гимнастику.

Переход Украины на зимнее время

Переводить часы на зимнее время в Украине будут в 4.00 ночь с 24 на 25 октября, с субботы на воскресенье.

Крутить стрелки часов нужно на час назад. Это означает, что поспать можно будет на час дольше.

Фото: Pexels

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