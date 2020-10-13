Симптомы могут оставаться месяцами: ученые установили долговременную форму Covid-19

Британские ученые признали, что существует долговременная форма коронавируса. Она предусматривает, что симптомы вируса могут оставаться в человеке несколько недель и даже месяцов подряд и долго влиять на организм.

С проблемами дыхания, слабостью и истощением обратились к медикам уже 60 тыс. британцев. Это может быть последствиями коронавируса.

Известно, что долгосрочный Covid-19 может быть более серьезным вызовом для медиков, чем смертность, поскольку последствия болезни влияют на общее состояние здоровья людей.

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В частности, среди долгосрочных симптомов коронавируса могут быть:

хроническая усталость;

повышенный пульс;

задышка;

инсульты;

лихорадка;

потеря запаха и вкуса;

бессонница;

боли в мышцах и голове;

заболевание почек.

Однако самыми распространенными жалобами являются боль в суставах, задышка и усталость. Кроме того, каждый десятый, кто переболел коронавирусом, может надолго потерять вкус и обоняние.

Накануне ученые назвали новые симптомы Covid-19. В частности, людям советуют обращать внимание на боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах.

Источник: Daily Mail