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Факты / Lifestyle

Симптомы могут оставаться месяцами: ученые установили долговременную форму Covid-19

Британские ученые признали, что существует долговременная форма коронавируса. Она предусматривает, что симптомы вируса могут оставаться в человеке несколько недель и даже месяцов подряд и долго влиять на организм.

С проблемами дыхания, слабостью и истощением обратились к медикам уже 60 тыс. британцев. Это может быть последствиями коронавируса.

Известно, что долгосрочный Covid-19 может быть более серьезным вызовом для медиков, чем смертность, поскольку последствия болезни влияют на общее состояние здоровья людей.

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В частности, среди долгосрочных симптомов коронавируса могут быть:

  • хроническая усталость;
  • повышенный пульс;
  • задышка;
  • инсульты;
  • лихорадка;
  • потеря запаха и вкуса;
  • бессонница;
  • боли в мышцах и голове;
  • заболевание почек.

Однако самыми распространенными жалобами являются боль в суставах, задышка и усталость. Кроме того, каждый десятый, кто переболел коронавирусом, может надолго потерять вкус и обоняние.

Накануне ученые назвали новые симптомы Covid-19. В частности, людям советуют обращать внимание на боль в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах.

Источник: Daily Mail

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