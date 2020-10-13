Исследования американских ученых подтвердили, что противовирусный препарат ремдесивир снижает смертность и сокращает время до выздоровления у пациентов, больных коронавирусом.

По словам медиков, ремдесивир непосредственно устраняет причину заболевания, подавляя сам вирус.

В исследовании приняли участие более 1 062 пациента с признаками инфекции нижних дыхательных путей. Все, кто получал препарат, начали чувствовать себя лучше и выздоровели быстрее.

Также у пациентов с меньшей вероятностью прогрессировала болезнь, их раньше выписывали из больницы и они имели более низкий уровень смертности — 11,4% по сравнению с 15,2% у пациентов, получавших обычное лечение.

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Однако анализ подгрупп показал, что пациентами, среди которых заметили убедительную пользу ремдесивира, были те, у кого был менее тяжелое состояние и кто получал только дополнительный кислород, а не находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Интересным в исследовании является и то, что пациенты, которые получали дексаметазон, показали дополнительные преимущества при добавлении ремдесивира в протокол лечения.

В июне этого года агентство ЕС также рекомендовало ремдесивир как препарат для лечения Covid-19.

Также этот препарат 1 мая одобрило для использования Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в рамках разрешения на применение в экстренных случаях.

Источник: Тhe Сonversation