В 4 часа утра 24 октября Украина перейдет на зимнее время.
Чтобы ускорить адаптацию к новым биоритмам, стоит две недели контролировать свой рацион.
Что же нельзя делать до и после перевода времени:
- Врачи рекомендуют исключить алкоголь. Этанол негативно влияет на центральную нервную систему, нарушая, в частности, сон. В результате мозг не расслабляется, утром одолевает усталость, а адаптационные процессы усложняются.
- Нельзя есть копченую колбасу и бекон. При новом режиме питания вашему организму будет сложнее переваривать пищу. Потому перекус копченостями усложнит его работу и может привести к диарее и метеоризму.
- Не употребляйте жареные блюда. Картофель-фри, крылышки в кляре, стейки содержат канцероген – окисленный жир, и для ЖКТ такая нагрузка может стать также непосильной.
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Как подготовить организм к переводу времени
- Принимайте утром контрастный душ.
- Ежедневно употребляйте 200 мл йогурта или кефира, поскольку кисломолочные продукты помогут пищеварению, поддерживая баланс полезной микрофлоры.
- Перед сном делайте гимнастику.
Переход Украины на зимнее время
Переводить часы на зимнее время в Украине будут в 4.00 ночь с 24 на 25 октября, с субботы на воскресенье.
Крутить стрелки часов нужно на час назад. Это означает, что поспать можно будет на час дольше.