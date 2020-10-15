С первых лет жизни? Когда и как нужно рассказывать ребенку о контрацепции

В интересное время живем, когда родителям проще обсудить с ребенком покорение космоса, политику, новые технологии, но не секс и контрацепцию.

Если вашему чаду 16 или 17 лет, и вы решили, как сознательный родитель, обсудить с ним интимную тему контрацепции, то поздравляем. Вы опоздали лет на 10.

— На мой взгляд, смелость родителя говорить с ребенком без ложного стыда о чувствах, о сексе, о беременности и родах — залог здоровых и доверительных отношений в семье, которые станут фундаментом для счастливой жизни наших детей и внуков, — отмечает сексолог Татьяна Шафран.

Читайте: В 14, 16 или 20 лет? Когда стоит начинать заниматься сексом

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок в будущем имел здоровую сексуальную жизнь, наполненную удовольствием, а не венерическими заболеваниями и нежелательными беременностями, то начинать воспитывать у ребенка правильное восприятие своего тела нужно с первых лет жизни.

— Интерес к телу и удовольствиям, которые можно получить от определенных манипуляций со своими половыми органами, у детей пробуждается еще в утробе матери. Видеонаблюдение ученых за внутриутробной жизнью малышей тому подтверждение, — рассказывает специалист.

С темой мастурбации ребенка родители сталкиваются с первых двух-трех лет жизни малыша.

Осознанный интерес к половой идентификации просыпается у большинства детей к четырем годам.

— Ради здорового психического развития ребенка рассказывать нужно доходчиво и просто, что с ним происходит, и почему у девочек “пирожок”, а у мальчиков “карандашик”. Это реальные вопросы моей дочери после посещения садика в три года. Сразу же нужно обратить внимание, когда вы заметили интерес ребенка к своим и чужим половым органам: у кого-то это два года, у кого-то — четыре, — рассказывает Татьяна Шафран.

Консерваторы на такие утверждения могут яростно кричать с пеной у рта, что, мол, психику малышу сломаете таким воспитанием.

Однако если поздно кинуться, то психику вашему ребенку сломает извращенное восприятие секса и порнография, которая в открытом доступе 24/7 в его смартфоне.

Важен ваш подход. В четыре года не стоит ребенку объяснять половую идентичность, читая статьи в энциклопедии.

Достаточно объяснить принадлежность ребенка к определенному полу и главные отличия. Сравнения с персонажами и животными вам в помощь. Однако такой подход можно использовать с детьми до семи лет.

Тема безопасного секса и контрацепции актуальна с семи-девяти лет, когда у большинства детей просыпается живой интерес к этому процессу. В этот период уже нужно отходить от собачек и кошечек, и стоит называть уже все своими именами.

— Чем раньше наши дети осознают ответственность за безопасность здоровья и жизни, своих и своего партнера, тем меньше шансов стать жертвой разнообразных венерических эпидемий, которые разрушали человечество веками, — отмечает сексолог.

Также болезненная тема абортов незаметно уйдет в прошлое, благодаря нашим своевременным и душевным разговорам именно сейчас, именно с нашими детьми.

С 15 до 18 лет на плечи родителей ложатся не только разговоры о сексе, но и финансирование этого процесса: покупка качественных презервативов или безопасных контрацептивов, плановые походы к семейному врачу.

К слову, если ребенок стесняется спросить самостоятельно, то уточните сами, не хочет ли он, чтобы в аптеку за презервативами пошел кто-то из старших. Ведь не для всех подростков эта процедура является комфортной, особенно после косых взглядов и нравоучений аптекарей. Будем честны, такое бывает, и часто.

По словам сексолога, с интеллектуальным, психическим и физическим взрослением детей их вопросы будут усложняться, а наши ответы по-прежнему должны быть доходчивыми, простыми и понятными ребенку, но с каждым разом мы больше вкладываем в наши объяснения психологических нюансов для формирования сексуальной идентификации ребенка.

И тут каждый вкладывает то, чем владеет и как живет сам. Если ваши жизненные правила в сексе не сделали вас счастливым человеком, что бы вы не говорили и как бы не старались — ваш ребенок повторит вашу судьбу, с некоторыми поправками на будущую моду в отношениях, но суть одна. Если в личных и сексуальных отношениях родители несчастливы, у детей шансы на будущую радостную семейную жизнь минимальны.

— Наши дети — лучшие стимуляторы для развития родителей. И пока у нас с вами есть желание помочь нашим детям стать счастливыми — давайте учиться жить в удовольствии от себя и собственного тела, в наслаждении от секса, и в любви к себе и своему ближнему, с которым мы проводим жизнь бок о бок, — отмечает сексолог.

Вывод простой, если вы не смогли сделать свою сексуальную жизнь счастливой, а оргазмы вам снятся только в приятных снах, то и ребенку не поможете. Поэтому сначала уладьте свои проблемы и неурядицы в сексе.

Если вам сложно с самим собой говорить о сексе, выход есть — психотерапия и психологи вам и вашим детям в помощь.

Еще один момент — это стыд. Многие взрослые краснеют лишь при одной мысли о разговоре на интимную тему с ребенком. Однако стыдно будет вам, когда ваш ребенок пострадает из-за венерического заболевания, ВИЧ или аборта, потому что вы ему поздно рассказали о важности и необходимости контрацепции. А разговоры о сексе — это отнюдь не стыдно.

Как правильно говорить с детьми о сексе

Тема секса и сексуального здоровья не должна быть под запретом в семье, наоборот, об этом нужно говорить с детьми.

Как родителям начать говорить с ребенком о сексе — читайте на Фактах ICTV.

Евгения Шапоренко