Результат через 5 минут: британские ученые разработали экспресс-тест на Covid-19

Ученые Оксфордского университета (Великобритания) разработали быстрый тест на коронавирус, который показывает результат меньше, чем за пять минут.

Принцип его действия заключается в том, что в мазках пациентов ищут не геном Covid-19, как это происходит в обычных тестах, а, так сказать, подсвечивают вирусные частицы короткими флуоресцентными цепочками ДНК.

После этого с помощью микроскопа делают изображение образца, на которых можно увидеть сотни меченых вирусов, если коронавирус в образце есть.

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По мнению исследователей, быстрый тест может обнаружить коронавирус и отличить его от других вирусов с высокой точностью. Поэтому уже к концу года изобретение планируют зарегистрировать, а в 2021 году начать массовое производство.

Исследователи убеждены, что такой экспресс-тест поможет тестировать большее количество людей по сравнению с ПЦР-тестами, а еще давать более точный результат.

Между тем в Украине разрабатывают уникальный тест, который сможет определять, болеет человек коронавирусом или гриппом.

Работает над его созданием Институт молекулярной биологии.

Источник: MedRxiv