Ученые назвали новый симптом коронавируса — как распознать

Британские ученые определили новый симптом коронавируса — это изменения слуха, в частности, шум в ушах.

После осмотра десятков пациентов с Covid-19 выяснилось, что почти все жаловались на расстройства слуха до выявления коронавируса.

Более того, в Великобритании уже фиксировали случаи, когда после тяжелого течения болезни пациенты полностью теряли слух.

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Ученые призвали врачей, работающих с Covid-положительными пациентами, обращать внимание на любые жалобы, касающиеся шума или звона в ушах.

Связь между коронавирусом и изменениями слуха продолжат исследовать.

Covid-19 вызывает неврологические болезни

В июле британские ученые сделали очередное открытие — коронавирус провоцирует болезни, связанные с неврологией.

Команда исследователей наблюдала за 11 пациентами в двух больницах Германии.

У всех были обнаружены неврологические проблемы, в частности, судороги, боль в глазах, неконтролируемые сокращения мышц и даже эпилептические припадки.

Ученые пришли к выводу, что неврологические осложнения у пациентов с Covid-19 спровоцированы иммунной реакцией на коронавирус.

Источник: Express