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Факты / Lifestyle / Здоровье

Коронавирус чаще поражает пожилых людей — главная причина

Белок ACE2 в организме человека является основным фактором, почему коронавирус чаще поражает пожилых людей.

Для попадания в здоровые клетки возбудителю Covid-19 нужен именно этот рецептор.

Отмечается, что с возрастом белок ACE накапливается в организме человека.

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Именно поэтому дети без сопутствующих заболеваний практически не болеют коронавирусом.

Ученые отмечают, что такая особенность отличает Covid-19 от других заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

Обычный грипп, к примеру, не имеет такого выраженного разделения на возрастные группы риска.

Covid-19 вызывает неврологические болезни

В июле британские ученые сделали очередное открытие — коронавирус провоцирует болезни, связанные с неврологией.

У всех 11 участников исследования с подтвержденным Covid-19 были обнаружены неврологические проблемы, в частности, судороги, боль в глазах, неконтролируемые сокращения мышц и даже эпилептические припадки.

Ученые пришли к выводу, что неврологические осложнения у пациентов с Covid-19 спровоцированы иммунной реакцией на коронавирус.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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