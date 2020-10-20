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Рак молочной железы: как выявить, симптомы, стадии и профилактика

Рак молочной железы: как выявить, симптомы, стадии и профилактика

Ежегодно в Украине на 20 октября приходится Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

Он был установлен указом президента в 2005 году. Цель этого дня — обратить внимание женщин на серьезность рисков заболевания и рассказать о профилактике и лечении заболевания.

Какие симптомы указывают на рак молочной железы, кто в зоне риска и как уберечься от болезни — читайте в материале.

Насколько рак молочной железы распространенное заболевание?

Это самое распространенное раковое заболевание среди женщин во всем мире, которое составляет 16% всех случаев заболевания раком.

Согласно информации ВОЗ, в 2004 году от рака молочной железы умерло 519 тыс. женщин. А данные Национального канцер-реестра свидетельствуют, что каждую неделю около 110 украинок умирают от этого заболевания.

Какие симптомы рака молочной железы?

Симптомы, которые дают основания заподозрить болезнь:

  • прозрачные или кровянистые выделения из груди;
  • втянутость соска в связи с прорастанием опухоли в кожу;
  • изменение цвета или структуры кожи груди (отек, увеличение или уменьшение размеров);
  • уплотнения или новообразования в молочных железах;
  • эрозии, корочки, чешуйки, язвы в зоне соска, ареолы;
  • увеличение подмышечных или надключичных лимфоузлов.

Как пройти самообследование?

Всем женщинам старше 20 лет следует ежемесячно самостоятельно обследовать молочные железы. Чтобы это сделать, нужно:

  1. Стать перед зеркалом, опустить руки, оценить внешний вид груди и цвет сосков.
  2. Повторить обзор с поднятыми руками. Сначала осмотреть их спереди, а затем — с обеих сторон.
  3. Левую руку убрать за голову, а правой прощупать молочную железу, при этом следует обратить внимание на припухлости и утолщения.
  4. Начинать прощупывать нужно с верхней четверти и двигаться по часовой стрелке. Повторить все то же самое с правой железой.
  5. Сжать сосок двумя пальцами и проверить, нет ли выделений.
  6. Повторить прощупывание лежа. Лучше начать с верхней части железы.
  7. Круговыми движениями надавливать на железу, убеждаясь, что нет отеков и уплотнений.
  8. Прощупать подмышечные впадины. Проверить, не увеличены ли лимфоузлы.

Также врачи отмечают, что раз в год каждая женщина должна проходить обследование у маммолога. До 40 лет — это ультразвуковая диагностика, после — обязательная ежегодная маммография.

Стадии рака молочной железы

Нулевая стадия — новообразование располагается в пределах места своего появления. Определить можно только на обследовании у врача.

I стадия — опухоль начинает распространяться на окружающие ткани. Ее размер еще небольшой — примерно 2 два см, поэтому у больных нет метастазов.

II стадия — размер уплотнения увеличивается и может достигать 5 см в диаметре, обнаруживаются метастазы в близлежащих лимфатических узлах, при обследовании могут быть выявлены отдаленные метастазы;

III стадия — размер новообразования превышает 5 см в диаметре, метастазы на этой стадии находятся в большом количестве не только в лимфатических узлах, но и в отдаленных органах и системах.

ІV стадия — новообразование выходит за пределы молочной железы, образуются множественные метастазы в организме.

Что такое инвазивный рак молочной железы?

Диагноз инвазивный рак молочной железы врачи ставят пациенткам, у которых четвертая стадия заболевания. То есть когда метастазы распространились из молочных желез на другие части тела.

В каком возрасте чаще бывает рак молочной железы?

Самые высокие показатели заболеваемости раком молочной железы — среди украинок старше 60 лет, хотя уже с 30 лет существенно учащаются случаи заболевания.

Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается.

Поэтому важно знать, что рак излечим при его обнаружении на I стадии — у 95% женщин, на II стадии — у 80%, на III стадии — у 50% женщин.

Почему возникает рак молочной железы?

Вы находитесь в группе риска, если:

  • родственники первой линии (мама, бабушка, сестра, тетя) болели раком груди;
  • не было беременностей и родов или вы впервые забеременели после 30 лет;
  • вам больше 40 лет;
  • рано началась менструация — до 12 лет;
  • поздно началась менопауза — после 55 лет;
  • непрерывно употребляли гормональные контрацептивы в течение длительного времени или проходили гормональную заместительную терапию в менопаузе;
  • есть сахарный диабет;
  • есть гипертоническая болезнь;
  • есть избыточный вес и ожирение;
  • ранее был рак груди или рак яичника.

Вы также в группе риска, если курите и злоупотребляете алкоголем. По статистике, 21% всех случаев смерти от рака молочной железы в мире вызван употреблением алкоголя, лишним весом и ожирением, а также физической инертностью.

Как защититься от рака?

Уберечься от рака молочной железы поможет регулярное обследование и простые правила, среди которых:

  • здоровая диета, правильный рацион;
  • физическая нагрузка;
  • контроль потребления алкоголя;
  • контроль веса (следует избегать переедания, бороться с избыточным весом и ожирением).

Фото: Dreamstime

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