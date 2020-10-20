Нулевая стадия — новообразование располагается в пределах места своего появления. Определить можно только на обследовании у врача.

I стадия — опухоль начинает распространяться на окружающие ткани. Ее размер еще небольшой — примерно 2 два см, поэтому у больных нет метастазов.

II стадия — размер уплотнения увеличивается и может достигать 5 см в диаметре, обнаруживаются метастазы в близлежащих лимфатических узлах, при обследовании могут быть выявлены отдаленные метастазы;

III стадия — размер новообразования превышает 5 см в диаметре, метастазы на этой стадии находятся в большом количестве не только в лимфатических узлах, но и в отдаленных органах и системах.

ІV стадия — новообразование выходит за пределы молочной железы, образуются множественные метастазы в организме.