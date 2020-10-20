Насколько рак молочной железы распространенное заболевание?
Это самое распространенное раковое заболевание среди женщин во всем мире, которое составляет 16% всех случаев заболевания раком.
Согласно информации ВОЗ, в 2004 году от рака молочной железы умерло 519 тыс. женщин. А данные Национального канцер-реестра свидетельствуют, что каждую неделю около 110 украинок умирают от этого заболевания.
Какие симптомы рака молочной железы?
Симптомы, которые дают основания заподозрить болезнь:
- прозрачные или кровянистые выделения из груди;
- втянутость соска в связи с прорастанием опухоли в кожу;
- изменение цвета или структуры кожи груди (отек, увеличение или уменьшение размеров);
- уплотнения или новообразования в молочных железах;
- эрозии, корочки, чешуйки, язвы в зоне соска, ареолы;
- увеличение подмышечных или надключичных лимфоузлов.
Как пройти самообследование?
Всем женщинам старше 20 лет следует ежемесячно самостоятельно обследовать молочные железы. Чтобы это сделать, нужно:
- Стать перед зеркалом, опустить руки, оценить внешний вид груди и цвет сосков.
- Повторить обзор с поднятыми руками. Сначала осмотреть их спереди, а затем — с обеих сторон.
- Левую руку убрать за голову, а правой прощупать молочную железу, при этом следует обратить внимание на припухлости и утолщения.
- Начинать прощупывать нужно с верхней четверти и двигаться по часовой стрелке. Повторить все то же самое с правой железой.
- Сжать сосок двумя пальцами и проверить, нет ли выделений.
- Повторить прощупывание лежа. Лучше начать с верхней части железы.
- Круговыми движениями надавливать на железу, убеждаясь, что нет отеков и уплотнений.
- Прощупать подмышечные впадины. Проверить, не увеличены ли лимфоузлы.
Также врачи отмечают, что раз в год каждая женщина должна проходить обследование у маммолога. До 40 лет — это ультразвуковая диагностика, после — обязательная ежегодная маммография.
Стадии рака молочной железы
Нулевая стадия — новообразование располагается в пределах места своего появления. Определить можно только на обследовании у врача.
I стадия — опухоль начинает распространяться на окружающие ткани. Ее размер еще небольшой — примерно 2 два см, поэтому у больных нет метастазов.
II стадия — размер уплотнения увеличивается и может достигать 5 см в диаметре, обнаруживаются метастазы в близлежащих лимфатических узлах, при обследовании могут быть выявлены отдаленные метастазы;
III стадия — размер новообразования превышает 5 см в диаметре, метастазы на этой стадии находятся в большом количестве не только в лимфатических узлах, но и в отдаленных органах и системах.
ІV стадия — новообразование выходит за пределы молочной железы, образуются множественные метастазы в организме.
Что такое инвазивный рак молочной железы?
Диагноз инвазивный рак молочной железы врачи ставят пациенткам, у которых четвертая стадия заболевания. То есть когда метастазы распространились из молочных желез на другие части тела.
В каком возрасте чаще бывает рак молочной железы?
Самые высокие показатели заболеваемости раком молочной железы — среди украинок старше 60 лет, хотя уже с 30 лет существенно учащаются случаи заболевания.
Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается.
Поэтому важно знать, что рак излечим при его обнаружении на I стадии — у 95% женщин, на II стадии — у 80%, на III стадии — у 50% женщин.
Почему возникает рак молочной железы?
Вы находитесь в группе риска, если:
- родственники первой линии (мама, бабушка, сестра, тетя) болели раком груди;
- не было беременностей и родов или вы впервые забеременели после 30 лет;
- вам больше 40 лет;
- рано началась менструация — до 12 лет;
- поздно началась менопауза — после 55 лет;
- непрерывно употребляли гормональные контрацептивы в течение длительного времени или проходили гормональную заместительную терапию в менопаузе;
- есть сахарный диабет;
- есть гипертоническая болезнь;
- есть избыточный вес и ожирение;
- ранее был рак груди или рак яичника.
Вы также в группе риска, если курите и злоупотребляете алкоголем. По статистике, 21% всех случаев смерти от рака молочной железы в мире вызван употреблением алкоголя, лишним весом и ожирением, а также физической инертностью.
Как защититься от рака?
Уберечься от рака молочной железы поможет регулярное обследование и простые правила, среди которых:
- здоровая диета, правильный рацион;
- физическая нагрузка;
- контроль потребления алкоголя;
- контроль веса (следует избегать переедания, бороться с избыточным весом и ожирением).