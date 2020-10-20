В марте 2020 года ситуацию с распространением коронавируса Covid-19 объявили пандемией. С тех пор человечество делает все возможное, чтобы уменьшить вспышку болезни и дождаться создания вакцины.

Но среди хаоса многие забывают, что потенциальные лекарства могут провалиться на последних этапах тестирования.

И тогда человечеству придется жить без вакцины, возможно, еще не один год. А коронавирус вряд ли куда-то денется.

На что же тогда надеяться людям, которые длительное время ждут качественных лекарств против инфекции?

Взять вирус под контроль

Если в ближайшее время не появится эффективная вакцина против коронавируса, то придется приспосабливаться к жизни с инфекцией. Вспомним SARS-CoV, который распространялся в 2002-2004 годах.

Тогда человечеству удалось остановить распространение вируса благодаря мощной системе контроля. Конечно, его симптомы были ярко выраженными, поэтому очень легко удавалось найти больных и изолировать их от других.

С обнаружением Covid-19, как мы все знаем, есть много проблем, поскольку многие люди могут быть бессимптомными носителями заболевания.

Ученый Уильям Гаселин считает, что в такой ситуации нужно создать тесты на коронавирус, которые имели бы большую точность и могли использоваться без специальных знаний.

— Стратегия сдерживания должна базироваться на распространении тестов, которые способны быстро выявить заболевание, с помощью анализа слюны, который можно легко сделать дома. Это поможет быстро идентифицировать тех, кто заболел Covid-19, и изолировать их. Также исчезнет необходимость в отслеживании контактных лиц, что становится почти невозможной задачей, особенно в таких странах, как США, — считает Гаселин.

Подобного мнения и доктор Сара Питт из Брайтонского университета. Без вакцины нужно будет контролировать распространение вируса и делать это лучше.

Но даже после этого не исключено, что мы будем наблюдать вспышки в разных уголках мира.

— Нашей целью должно быть скорейшее выявление носителей вируса через тестирование и отслеживание контактов. Это поможет уменьшить количество людей, которые подхватывают болезнь от одного пациента, — высказывает мнение Питт.

И в Украине также неоднократно призывали к созданию мощной системы следователей, ведь в наших реалиях массовое тестирование является проблемой. Сейчас его и в дальнейшем увеличивают, но такой план, как у Гаселина, обойдется государству в “копейку”.

В общем, массовое тестирование дома, могло бы сильно помочь в условиях пандемии. Особенно для уменьшения масштабов болезни.

— Система тестов дома не сможет остановить пандемию, но поможет держать ее под контролем. Новые очаги заболевания можно было бы быстро локализовать. Внедрение этой стратегии помогло бы нам вернуться на работу, открыть школы и детсады без опасения, что это приведет ко второй или третьей волне заболевания, — говорит ученый.

В попытке избавиться

И даже изобретение вакцины может не помочь остановить заболевание в некоторых странах. Согласно опросу КМИС, около 47% украинцев готовы сделать бесплатные прививки от Covid-19.

Около 42% опрошенных не собираются этого делать. Скорее всего, Украина станет не единственной страной, в которой отказываться от вакцинации.

Кроме того, нужно быть готовыми к тому, что вакцины не будет и тогда нашим лучшим шансом будет попытка победить вирус в целом.

— Идеальный вариант — полностью избавиться Covid-19. И мы можем это сделать за счет снижения уровня его передачи. То есть придерживаться социальной дистанции, носить маски в помещениях, мыть руки — то, о чем говорят еще с начала пандемии. Если бы все люди это делали, то у вируса не было бы возможности передаваться от одного человека к другому и он бы исчез, — рассказывает Питт.

До изобретения вакцины надежду дают и исследования различных групп препаратов, во время которых пытаются увидеть, эффективны ли они против коронавируса.

Конечно, придется провести еще много тестов, прежде чем официально рекомендовать тот или иной препарат для лечения пациентов с Covid-19, но уже есть много наработок.

Например, недавно ученые из Калифорнийского технологического института выделили ряд иммунных белков, которые останавливают заражение клеток коронавирусом.

— Времени для тестирования препаратов необходимо намного меньше, чем вакцин, благодаря тому, как быстро и легко можно доказать их эффективность. Во время исследования противовирусных и моноклональных антител вы уже через несколько дней будете знать результат — вирусная нагрузка будет либо снижаться, либо будет расти, — говорит Гаселин.

Кто-то считает, что коронавирус, как и SARS-CoV, просто исчезнет, ​​как это произошло в 2004 году. На самом деле, тогда, кроме более легкого отслеживания, подействовали все меры безопасности, которые просят соблюдать сейчас.

Не было и такого масштабного возгорания за пределами стран Азии. И сейчас из-за того, что там привыкли носить маски, ситуация с распространением коронавируса намного лучше.

История про иммунитет

Изобретение вакцины должно помочь в становлении иммунитета у большинства населения. Но некоторые ученые высказывали теорию о том, что это может произойти еще до массового производства вакцины.

Ее авторы, как правило, ссылаются на победу над SARS-CoV, где, по их мнению, инфекция больше не передавалась из-за выработки иммунитета у большинства людей.

Чего-то вроде массового иммунитета мы пытаемся достичь и с помощью вакцины. То есть научить иммунную систему быстро реагировать на попадание вируса в организм, за счет чего она гораздо лучше будет справляться с опасностью.

Но если попытаться получить иммунитет “естественным путем”, мы будем подвергать себя еще большей опасности, чем ожидая вакцину.

— В случае с Covid-19 все не так просто. Согласно одному из исследований, организм далеко не всех пациентов с коронавирусом вырабатывает антитела, которые необходимы для того, чтобы побороть болезнь. За 60 лет наблюдения за коронавирусом мы знаем, что даже при условии преодоления болезни патоген может снова попасть в организм и человек заболеет, — рассказывает Гаселин.

И даже если у людей будет вырабатываться постоянный иммунитет против коронавируса, из-за непродолжительного времени его существования мы не знаем, сколько продлится защита.

Иммунная система имеет свою память, которая похожа на нашу. То есть некоторые вещи она запоминает быстро и четко, а некоторые — забывает с течением времени.

Поэтому и вакцинацию от гриппа нам приходится делать чуть ли не ежегодно. Исследования показали, что иммунитет обычной простуды исчезает примерно за год.

Если в начале 2021 года вакцины от коронавируса не будет, то нам придется думать о старой-новой стратегии борьбы с коронавирусом.

А заключается она лишь в том, чтобы придерживаться всех ранее заявленных мер безопасности. И тогда вирус все меньше и меньше будет передаваться, а потом может и вовсе исчезнуть.

Но без мощной системы тестов мы вряд ли сможем полностью победить Covid-19. Особенно, если люди не начнут более взвешенно относиться к угрозе, которую представляет коронавирус.