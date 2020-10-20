В пять раз дольше гриппа: сколько Covid-19 живет на коже человека

Коронавирус может сохранять активность на коже человека в течение девяти часов.

Это в пять раз дольше, чем вирусы гриппа, заявили исследователи Киотского префектурного медицинского университета в Японии.

Доцент Хиросэ Рехей и его коллеги провели исследование, чтобы определить, как долго Covid-19 может выжить на коже человека.

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Ученые нанесли на образцы кожи, взятой у умерших вирус Covid-19 и гриппа А.

Они обнаружили, что коронавирус оставался заразным примерно 9 часов, а вирус гриппа — 1 час 50 минут.

Коронавирус мутирует

В городе Тронхейм в Норвегии 17-18 октября врачи обнаружили у восьми больных Covid-19 новая разновидность вируса.

Этот вариант Covid-19 нигде еще не встречался, и откуда он взялся в Норвегии, пока неизвестно.

Новый тип более заразен, хотя болезнь пациентов протекает в легкой форме.

Источник: NFA