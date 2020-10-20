В пять раз дольше гриппа: сколько Covid-19 живет на коже человека

Коронавирус может сохранять активность на коже человека в течение девяти часов.
Это в пять раз дольше, чем вирусы гриппа, заявили исследователи Киотского префектурного медицинского университета в Японии.
Доцент Хиросэ Рехей и его коллеги провели исследование, чтобы определить, как долго Covid-19 может выжить на коже человека.
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Ученые нанесли на образцы кожи, взятой у умерших вирус Covid-19 и гриппа А.
Они обнаружили, что коронавирус оставался заразным примерно 9 часов, а вирус гриппа — 1 час 50 минут.
Коронавирус мутирует
В городе Тронхейм в Норвегии 17-18 октября врачи обнаружили у восьми больных Covid-19 новая разновидность вируса.
Этот вариант Covid-19 нигде еще не встречался, и откуда он взялся в Норвегии, пока неизвестно.
Новый тип более заразен, хотя болезнь пациентов протекает в легкой форме.
Источник: NFA