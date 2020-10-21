Чай от простуды с имбирем, ромашкой, малиной, медом

Во время простуды, гриппа и коронавируса очень важно принимать достаточное количество теплых напитков, чтобы организму было проще побороть вирус.

Проверенные и эффективные рецепты чая от простуды – смотрите в материале Фактов ICTV.

Имбирный чай от простуды

2–3 чайные ложки черного чая;

корень имбиря;

мед, лимон – по желанию.

Натрите корень имбиря или порежьте его небольшими кусочками. Положите в чайник черный чай, измельченный имбирь и залейте кипятком. Дайте чаю настояться 5–10 минут. По желанию можно добавить лимон, мед и другие любимые ингредиенты.

Имбирь хорошо согревает и улучшает самочувствие при простуде. Он способствует потоотделению, оказывает противовоспалительное и бактерицидное действие.

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Ромашковый чай при простуде

2–3 чайные ложки сушеной ромашки;

2 веточки мяты;

веточка сушеного клевера (по желанию).

Поместите траву в чайник и залейте горячей водой. Настаивайте в течение 10 минут и подавайте с медом.

Ромашка содержит флавоноиды и азулены, которые оказывают мощное антибактериальное действие. Она снимает раздражение и боль в горле, снижает температуру и оказывает потогонное действие. Ромашка полезна при бронхите, тонзиллите и ларингите, она помогает отхождению мокроты и уменьшает вероятность осложнений при ОРВИ.

Чай с малиной при простуде

2–3 чайные ложки малинового варенья (можно заменить 3–4 чайными ложками замороженной малины или 2 столовыми ложками сухих ягод);

250 мл кипятка.

Самый простой, быстрый и эффективный чай. Если выпить его на начальной стадии заболевания, он снимет неприятные симптомы и ускорит выздоровление. Малиновый чай способствует повышенному потоотделению и нормализует водный баланс в организме. В составе ягод содержится ацетилсалициловая кислота, которая снижает температуру и оказывает противовоспалительное действие.

Чай с коньяком от простуды

250 мл свежезаваренного черного чая;

30 мл коньяка.

Дождитесь, пока чай слегка остынет (до 70–80 градусов). Добавьте коньяк. Напиток нужно пить небольшими глотками, ни в коем случае не залпом. Лимон в таком чае использовать не рекомендуется, так как он частично нейтрализует эффект от коньяка.

Коньяк снимает спазмы сосудов и болезненные ощущения в мышцах, которые возникают во время гриппа. Он отлично согревает и провоцирует потоотделение. За счет этого из организма выводятся токсины, вызванные вирусом. Чай с коньяком способствует снижению температуры, успокаивает и нормализует сон.

Липовый чай при простуде

2 столовые ложки сушеной липы;

2 стакана кипятка.

Липу необходимо залить кипятком и настоять в течение получаса. Такой настой можно пить в чистом виде или добавлять в чай с медом от простуды. Напиток эффективно справляется с кашлем, оказывает отхаркивающее действие, снимает воспаление. Регулярное употребление липового чая улучшает иммунитет, поэтому его можно использовать и для лечения, и для профилактики.

Хороший иммунитет уменьшает вероятность заболеть гриппом, ОРВИ или коронавирусом. Способность организма противостоять вирусам во многом зависит от образа жизни и питания. Пять советов для укрепления иммунитета осенью – смотрите в материале Фактов ICTV.