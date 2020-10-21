Середина осени — один из самых опасных периодов для острых респираторных заболеваний. В это время иммунитет на вес золота, а на фоне коронавируса, и подавно.

Человечество оказалось в ситуации, когда профилактика — самый действенный способ защиты от Covid 19. Меры предосторожности можно разделить на две составляющие: лекарственные препараты и так называемые народные методы.

Александр Дуда, доктор медицинских наук и профессор рассказал, про профилактику препаратами лекарственными. Начиная с витамина С, витамина D, D3, препаратов цинка. Они улучшают состояние и предупреждают возможность заболевания.

Вы можете получить эти витамины с таблетками или добавив в свой рацион цитрусовые, жирную рыбу, молоко, грибы, яичные желтки, а также морепродукты, орехи и овощи. Не обязательно все это употреблять каждый день, хотя бы раз в неделю. Витамины и микроэлементы, которые находятся в этих продуктах, помогут иммунной системе бороться с бактериями и вирусами.

Говядина — один из лучших источников животных белков. Но мясной гуру Сан Саныч рекомендует еще один рецепт для железного иммунитета. Народный — есть сало. Женщинам съедать 50 грамм сала, это 3 кусочка, а мужчинам можно 70 грамм.

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Иммунологи подтверждают эту теорию. Такой национальный продукт как сало действительно, повышает иммунитет.

Главный иммунолог Киева рекомендует правильно планировать свой день. Нервничать тоже надо по расписанию, а перед сном успокоить нервную систему можно иммуномодулирующим чаем.

Украинский пчеловод Николай Николаевич убеждает: его мед — просто космос. За свою жизнь дедушка собрал более двух тысяч народных рецептов.

Иммуномодулирующее действие прополиса подтверждает и наука. Так же как и эффект чеснока, пряностей и специй. В осенний период не бойтесь добавить перца.

Этот рецепт подойдет тем, кто любит глинтвейн. Также иммунологи советуют употреблять гречку, богатую витаминами группы Б, которые имеют иммуностимулирующее эффект. Обычный зеленый чай тоже пригодится, ведь имеет детоксичное действие.

Защитные системы нашего организма напрямую связаны со сном и физической активностью. Поэтому иммунологи советуют высыпаться и хотя бы десять минут с утра заниматься физкультурой. Для укрепления организма этого будет достаточно, таскать железо в зале не обязательно.

Еще один старый как мир, но от этого не менее действенный способ, укрепить иммунную систему — чаще ходить в парк или хвойный лес.

Эти нехитрые процедуры и рецепты помогут вам держать ваш иммунный щит в хорошем состоянии. Но в любом случае формируя свой рацион, распорядок дня, сон и физические нагрузки, не забудьте проконсультироваться со своим терапевтом. Будьте здоровы.

Какие витамины пить осенью

С приходом осенних холодов и дождей, организм человека начинают атаковать вирусы. Ситуацию в этом году ухудшает пандемия Covid-19, которая заставляет придерживаться карантинных правил и меньше выходить на улицу. Отсутствие солнца и свежего воздуха ухудшает иммунитет, который так важен в наше время.

Но врачи советуют проконсультироваться у специалиста, какие витамины принимать осенью.