Легализация медицинского каннабиса — за и против

Вопрос легализации медицинской марихуаны активизировался после объявления тезисов, которые будут во время всеукраинского опроса на местных выборах 2020.

Медицинская марихуана широко используется в лечении болезней, где нужно применять наркотические препараты. С ее отходов можно изготовлять также одежду или мебель, объяснил Фактам ICTV председатель Координационного совета благотворительного фонда 100% жизнь Дмитрий Шерембей.

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— Альтернативой восьми наркотическим препаратам есть простое естественное каннабиноидное масло. В Украине 20 тыс. семей с детьми, которые больны эпилепсией. Сейчас им назначают наркотические таблетки, которые им не помогают. А использование масла каннабиноидов для них, может сократить количество приступов на 98%, — пояснил Шерембей.

По его данным, 2,5 млн украинцев нуждаются в таких лекарствах. Еще миллион — это люди, которые борются с онкологией и каннабис может облегчить им курс лечения.

— Все солдаты, прошедшие войну нуждаются в медикаментах, которые стабилизируют эмоциональное состояние. Канада или Израиль разработали государственные программы лечения посттравматического синдрома каннабисом. А в Украине ничего такого нет, — добавил Шерембей.

Черный рынок каннабиса

Основным противником легализации медицинской марихуаны является черный рынок.

— Черный рынок конопли в Украине оценивается в 10 млрд грн нелегального дохода. Им не нужна сейчас легализация, так как дельцы и так возят такие медикаменты в Украину, — заявил глава благотворительного фонда.

Люди идут на риск и покупают такие лекарства от безысходности — украинские обезболивающие препараты не помогают.

— В Украине нет проблем приобрести нелегальные наркотики. У нас невозможно купить лицензированные медикаменты, — добавляет он.

Легализация медицинского каннабиса

Один из вопросов, на который украинцы попросят ответить во время национального опроса в день местных выборов 25 октября — легализация медицинского каннабиса.

Разговоры о легализации медицинского каннабиса в Украине идут уже седьмой год. 2019-го законопроект о легализации подали в Раду, но впоследствии отозвали. 20 октября в Украине презентовали его новую версию.