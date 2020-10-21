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Факты / Lifestyle

Что такое пульсоксиметр, зачем его покупать, цены и какой лучше

Пульсоксиметр потрібен пацієнтам, які лікуються від коронавірусної хвороби.

Саме цей пристрій дозволяє відстежувати рівень насичення крові киснем та вчасно реагувати на погіршення показників.

(Українська) Пульсоксиметр: все про пристрій для вимірювання кисню в крові та ціни

Как работает пульсоксиметр

Пульсоксиметр крепится на указательный палец и через несколько секунд анализирует содержание кислорода в крови. Кроме этого устройство может измерять количество сердечных сокращений в минуту.

Нормальный показатель сатурации кислорода выше 95 Минимально допустимая отметка — 94, если цифры падают ниже, то это свидетельствует о нарушении работы легких.

Если вы не тестировались на коронавирус, тогда такой показатель сатурации кислорода является сигналом для тестирования. В случае подтвержденного Covid-19 вам необходимо обратиться к врачу, поскольку организм нуждается в кислороде.

Сколько стоит пульсоксиметр и какой лучше

Электронный пульсоксиметр на палец стоит от 400 до 800 грн. Врачи в большинстве своем не рекомендуют конкретную марку, поскольку в основном они все равноценно одинаково измеряют кислород.

(Українська) Пульсоксиметр: все про пристрій для вимірювання кисню в крові та ціни

Особенности использования пульсоксиметра

  • Когда палец холодный, то будут низкие проценты насыщения кислородом.
  • Если у вас накладные ногти или темный лак, устройство будет работать медленнее, и в начале покажет низкие показатели.
  • Качественные батарейки в устройстве является залогом точного результата.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Лекарство от коронавируса

По состоянию на октябрь ученые во всем мире продолжают работать на вакциной и лекарствами против коронавируса.

В то же время Всемирная организация здравоохранения назвала единственный препарат, который сейчас может спасать больных с тяжелой формой заболевания.

Его название Дексаметазон, однако его использование против Covid-19 требует дополнительных исследований.

Фото: Pixabay

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