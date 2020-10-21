(Українська) Пульсоксиметр: все про пристрій для вимірювання кисню в крові та ціни

Пульсоксиметр потрібен пацієнтам, які лікуються від коронавірусної хвороби.

Саме цей пристрій дозволяє відстежувати рівень насичення крові киснем та вчасно реагувати на погіршення показників.

Как работает пульсоксиметр

Пульсоксиметр крепится на указательный палец и через несколько секунд анализирует содержание кислорода в крови. Кроме этого устройство может измерять количество сердечных сокращений в минуту.

Нормальный показатель сатурации кислорода выше 95 Минимально допустимая отметка — 94, если цифры падают ниже, то это свидетельствует о нарушении работы легких.

Если вы не тестировались на коронавирус, тогда такой показатель сатурации кислорода является сигналом для тестирования. В случае подтвержденного Covid-19 вам необходимо обратиться к врачу, поскольку организм нуждается в кислороде.

Сколько стоит пульсоксиметр и какой лучше

Электронный пульсоксиметр на палец стоит от 400 до 800 грн. Врачи в большинстве своем не рекомендуют конкретную марку, поскольку в основном они все равноценно одинаково измеряют кислород.

Особенности использования пульсоксиметра

Когда палец холодный, то будут низкие проценты насыщения кислородом.

Если у вас накладные ногти или темный лак, устройство будет работать медленнее, и в начале покажет низкие показатели.

Качественные батарейки в устройстве является залогом точного результата.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Лекарство от коронавируса

По состоянию на октябрь ученые во всем мире продолжают работать на вакциной и лекарствами против коронавируса.

В то же время Всемирная организация здравоохранения назвала единственный препарат, который сейчас может спасать больных с тяжелой формой заболевания.

Его название Дексаметазон, однако его использование против Covid-19 требует дополнительных исследований.