В Бразилии умер 28-летний волонтер, который участвовал в испытаниях вакцины против коронавируса от Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca.

Смерть мужчины наступила в ”результате осложнений Covid-19”, написала газета Globo.

Международный комитет по оценке безопасности вакцины сообщил бразильское Национальное агентство по санитарному надзору о том, что произошло.

Читайте: ВОЗ разработает критерии оценки эффективности вакцины от Covid-19

Исследовательский институт Д’Ор, который проводит тестирование в Рио-де-Жанейро, уточнил, что всего в Бразилии 8 тыс. человек участвуют в международной программе исследований препарата.

Половина волонтеров получают дозу вакцины, а вторая половина — плацебо.

Сейчас неизвестно, получил ли умерший плацебо или сам препарат, поскольку исследование проводится двойным слепым методом.

Вакцина против коронавируса

Британская фармкомпания AstraZeneca в сентябре приостанавливала испытания своей вакцины против коронавируса через побочную реакцию одного из добровольцев.

Тестирование восстановили за неделю.

Вакцина AstraZeneca является одним из трех препаратов, находящихся на третьей стадии испытаний. В тестировании принимают участие 30 тыс. человек по всему миру.

Источник: Globo