В Бразилии умер 28-летний волонтер, который участвовал в испытаниях вакцины против коронавируса от Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca.
Смерть мужчины наступила в ”результате осложнений Covid-19”, написала газета Globo.
Международный комитет по оценке безопасности вакцины сообщил бразильское Национальное агентство по санитарному надзору о том, что произошло.
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Исследовательский институт Д’Ор, который проводит тестирование в Рио-де-Жанейро, уточнил, что всего в Бразилии 8 тыс. человек участвуют в международной программе исследований препарата.
Половина волонтеров получают дозу вакцины, а вторая половина — плацебо.
Сейчас неизвестно, получил ли умерший плацебо или сам препарат, поскольку исследование проводится двойным слепым методом.
Вакцина против коронавируса
Британская фармкомпания AstraZeneca в сентябре приостанавливала испытания своей вакцины против коронавируса через побочную реакцию одного из добровольцев.
Тестирование восстановили за неделю.
Вакцина AstraZeneca является одним из трех препаратов, находящихся на третьей стадии испытаний. В тестировании принимают участие 30 тыс. человек по всему миру.
Источник: Globo