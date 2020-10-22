Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщин ежегодно отмечают 22 октября.

Эта дата призвана напомнить, что не только женщины становятся жертвами насилия. Однако часто мужские страдания — это проблема, о которой не принято говорить вслух.

Нейропсихолог когнитивного развития Виктория Любаревич-Торхова поделилась с Фактами ICTV, как мужчины должны реагировать на женскую агрессию и сохранять спокойствие, чтобы защитить не только отношения, но и нервную систему.

Причины психологического насилия

Украина не ведет собственных подсчетов, но по статистике США каждый четвертый мужчина переживает домашнее насилие, в частности, от своей женщины или девушки.

Домашнее насилие имеет много разных лиц.

Кроме побоев или изнасилования, это и психологическое давление — ежедневные обиды, скандалы, экономические (жесткий контроль семейного бюджета) и личностные притеснения (например, запрет заниматься хобби).

По мнению Виктории Любаревич-Торховой, единственным выходом в этой ситуации является осознание женщиной природы своего поведения.

— У женщин, совершающих насилие над своими мужчинами, часто встречаются синдром дефицита внимания или гиперактивность крайней степени. Речь идет о серьезных проблемах с собственным гневом и повышенной раздраженностью, которые порождают агрессивность.

Психотерапия как выход

После момента осознания женщине стоит начать учиться утолять свою агрессию. На помощь должен прийти психотерапевт.

— Работа обязательно должна быть совместной. Когнитивно-поведенческая терапия имеет четкие методы для распознавания своей природы, работы со своим гневом.

Роль мужчины на таких сеансах – вспомогательная, он должен выступить как ко-терапевт. Психотерапевт будет учить его вместе с женщиной, как эффективно преодолевать приступы гнева.

Терапия поможет установить потерянный диалог и дать возможность каждому рассказать о наболевшем.

А поговорить?

Психолог убеждена, что решить проблему мужского насилия со стороны женщины в домашних условиях – это очень трудный путь.

— Обязательное условие — это взаимное желание прийти к осознанию того, что проблема существует. Не жить реакциями, обидами. Иметь сильное желание работать с проблемой, потому что насилие – это всегда проблема.

Гнев — это чувство, которое постоянно накапливается, поэтому обычные разговоры вряд ли изменят ситуацию — тут нужен комплексный подход.

Как ни странно, одним из первых факторов является рацион питания.

— Необходима работа с невропатологом над усилением нервного здоровья – может оказаться, что проблема агрессивности в нехватке определенных витаминов и минералов.

Отдельное место в вопросе домашнего насилия (как мужского, так и женского) занимают вредные привычки.

Часто многим из нас хочется утолить боль и попытаться забыть о проблемах, открыв вечернюю бутылку вина.

Однако на самом деле алкоголь становится тем самым катализатором скандалов, оскорблений и агрессии.

— Алкоголь не помогает, а лишь усугубляет проблему. Алкоголь способствует потере контроля над собственными импульсами и ментальным потоком. Импульсивность дает зеленый свет на проявления агрессии.

Проблема родом из детства

В мире существует стереотип, что мужчина, который терпит на себе постоянную женскую агрессию – это подкаблучник.

Однако по мнению Виктории Любаревич-Торховой, здесь срабатывает принцип Схема находит схему — то есть, подобное притягивает подобному.

У таких мужчин есть немало собственных, скрытых проблем, и чаще всего они родом из детства.

— Могла быть достаточно агрессивная мама, гиперконтролирующая – та, которая полностью контролировала, как он ходит, думает, как он снимает обувь, причесывает волосы и какую шапку надевает зимой. Он воспринял именно такой образ жизни.

Из этого получается, что всем людям спокойно там, где привычно. Даже если это не всегда приемлемо.

План действий

Проявления женской агрессии в отношении мужчин в отношениях важно распознавать не только вовремя, но и правильно.

Активная агрессия — это о женщинах, которые все внимание переключают на себя, манипулируют криками, часто даже угрожают.

Существует также пассивная агрессия. Речь идет о тактике молчаливых угроз и постоянных ультиматумов.

В любом случае, начинать нужно с поиска тех самых триггеров, приводящих к гневным скандалам.

— Говорить об этом надо осторожно. “Мне кажется, что этот момент тебя очень раздражает, я очень ценю наши отношения, я хотел бы, чтобы мы вдвоем работали над этими триггерами. Давай вместе договариваться, как избегать агрессии в отношениях”.

Проговорить все триггеры — это самый сложный и одновременно самый главный этап со стороны мужчины.

Здесь пригодится метод ассертивности — неконфликтного способа коммуникации, который помогает в общении не только с близкими, но и с самим собой.

Намного проще довериться психотерапевту, который от начала и до конца проведет пару путем от осознания к решению проблемы насилия и агрессии.

Но самое главное — научит правильно обсуждать все проблемы в отношениях, не только слышать, но и прислушиваться друг к другу.

Еще ни одна статистика не отрицала того факта, что большинство конфликтов возникают на фоне обычного недоразумения.

Наташа Тарчевская