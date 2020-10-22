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Факты / Lifestyle / Здоровье

Не похож на грипп. Инфекционист Голубовская назвала три этапа развития коронавируса

У пациентов наблюдается три стадии развития Covid-19.

Около 80% больных выздоравливают на первой стадии заболевания, пояснила инфекционист Ольга Голубовская на онлайн-брифинге 22 октября.

Она говорит, что этот вирус нельзя сравнивать с гриппом, но у Covid-19 есть три этапа развития.

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1 этап

Первую неделю заболевания больной себя чувствует практически здоровыми. В 80% людей заболевания и заканчивается на этой стадии.

2 этап

В этой фазе лечиться от 10 до 30% больных. У них зафиксировано поражения органов и системы организма. Все лечение направлено на сдерживание “шторма” иммунной системы.

Продолжается эта фаза до трех недель. Применяются все методы лечения.

3 этап

Посткоронавирусный синдром, когда пациентам нужно оставаться под наблюдением. Человек может до месяца находится на больничном после выздоровления.

Прогноз пандемии коронавируса

Ситуация с коронавируса в Украине может улучшиться ближе к марту 2021 года. В ближайшие несколько месяцев наоборот ожидают роста заболеваемости, считает Ольга Голубовская.

В Украины 22 октября зафиксировали 7 053 больных Covid-19. В общем зафиксировано 322 879 случаев.

Источник: Кабмин

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