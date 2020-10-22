У пациентов наблюдается три стадии развития Covid-19.
Около 80% больных выздоравливают на первой стадии заболевания, пояснила инфекционист Ольга Голубовская на онлайн-брифинге 22 октября.
Она говорит, что этот вирус нельзя сравнивать с гриппом, но у Covid-19 есть три этапа развития.
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1 этап
Первую неделю заболевания больной себя чувствует практически здоровыми. В 80% людей заболевания и заканчивается на этой стадии.
2 этап
В этой фазе лечиться от 10 до 30% больных. У них зафиксировано поражения органов и системы организма. Все лечение направлено на сдерживание “шторма” иммунной системы.
Продолжается эта фаза до трех недель. Применяются все методы лечения.
3 этап
Посткоронавирусный синдром, когда пациентам нужно оставаться под наблюдением. Человек может до месяца находится на больничном после выздоровления.
Прогноз пандемии коронавируса
Ситуация с коронавируса в Украине может улучшиться ближе к марту 2021 года. В ближайшие несколько месяцев наоборот ожидают роста заболеваемости, считает Ольга Голубовская.
В Украины 22 октября зафиксировали 7 053 больных Covid-19. В общем зафиксировано 322 879 случаев.