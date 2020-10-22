Ополаскиватель для полости рта убивает Covid-19 — исследование

Обычные ополаскиватели для ротовой полости могут уменьшить риск заболеть коронавирусом.

Об этом говорится в одном из последних американских исследований.

Выяснилось, что в течение 2-х минут полоскания ротовой полости ополаскиватель убивает более 99% коронавирусных частиц.

Однако существует нюанс: такая высокая эффективность возможна только если полоскания произойдет в течение 30 секунд с момента попадания опасного вируса в ротовую полость.

— Даже если использование этого решения уменьшит передачу вируса на 50%, это будет иметь серьезное влияние, — сказал Крейг Мейерс.

Ученые будут настаивать на дальнейших исследованиях влияния ополаскивателей на коронавирус.

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Крейг Мейерс призвал к ежедневному использованию ополаскивателей, а также предложил брать их с собой на улицу в отдельной баночке, как антисептик.

— Да, это действительно может быть в качестве дополнительной помощи. Но о социальном дистанцировании, масках и чистых руках забывать нельзя, — подытожил Мейерс.

Украина будет производить лекарства против Covid-19

19 октября стало известно, что в Украине будут производить лекарство против коронавируса после завершения регистрации в экспертном центре при Минздраве.

Начиная с апреля, препарат фавипиравир внесен в протокол лечения коронавируса в Украине.

Производителем фавипиравира станет украинская фармацевтическая компания Микрохим.